Lähes kolmannes nuorista suomalaisaikuisista jää alle pienituloisuusrajan

Lähes 30 prosenttia 20-29-vuotiaista suomalaisista nuorista aikuisista jää alle pienituloisuusrajan, kertoo Kela.

Nuorten aikuisten pienituloisuus on Suomessa yleisempää kuin monessa verrokkimaassa. Lukema on suurempi kuin Ruotsissa, Alankomaissa ja Virossa. Verrokkimaista ainoastaan Tanskassa nuorten aikuisten pienituloisuus on Suomea yleisempää, hieman yli 30 prosenttia. Virossa sen sijaan vain noin 15 prosenttia nuorista aikuisista luokiteltiin pienituloisiksi.

Kelan tekemässä selvityksessä yhden ihmisen talouden pienituloisuusraja on Suomessa 1 451 euroa kuukaudessa. Kussakin maassa on oma rajansa, joka määrittyy maan mediaanitulojen mukaan.

Lisäksi lukuihin vaikuttavat muiden kotitalouteen kuuluvien ihmisten tulot. Kelan mukaan esimerkiksi Virossa ja Alankomaissa on muita verrokkimaita yleisempää, että nuoret aikuiset asuvat vielä vanhempiensa kanssa, joten nuorten pienituloisuus on näissä maissa matalampaa.

Köyhyyskuilu muita maita matalampi

Pienituloisten suomalaisten nuorten aikuisten tulot ovat kuitenkin keskimäärin korkeampia kuin verrokkimaissa. Suomessa nuorten aikuisten tulot jäävät keskimäärin 17 prosenttia pienituloisuusrajan alapuolelle. Kaikissa verrokkimaissa lukema on yli 20 prosenttia.

– Suomessa pienituloisten nuorten aikuisten pienituloisuus ei siis ole yhtä syvää kuin verrokkimaissa, mikä on ilahduttava havainto, Kelan tutkija Miska Simanainen sanoo tiedotteessa.

Suomen alhaista lukemaa selitetään Kelan tiedotteessa asumisen tuilla. Jos asumisen tukia ei huomioitaisi, olisi Suomen nuorten aikuisten köyhyyskuilu vertailun maista toiseksi suurin.

STT