Lähes kolmasosa vasemmistopuolueen liittovaltiopäiväedustajista aktiivisesti mukana Saksan äärivasemmiston toiminnassa

Linke-puolueen 69 edustajan Bundestag-ryhmästä vähintään 20 henkilöä on Perustuslakisuojaviraston seurannassa olevien organisaatioiden vannoutuneita kannattajia. Edustajista kolme on itse suoraan Perustuslakisuojaviraston tarkkailun kohteina. Tarkkailun syynä ovat näiden läheiset suhteet Saksassa laittoman Kurdien työväenpuolueen PKK:n kanssa.

Perustuslakisuojavirasto on paljastanut Linke-puolueen sisällä toimivia äärijärjestöjä. Näitä ovat Antikapitalistinen vasemmisto, Kommunistiyhteisö, Marx21, sekä Sosialistinen vasemmisto. Viimeksi mainittu organisaatio ilmoittaa tavoitteekseen markkinatalouteen perustuvan järjestelmän kaatamisen. Tavoitteen saavuttamiseksi on rakennettava ”mahdollisimman laajoja liittoutumia äärivasemmiston piirissä”, toteaa Perustuslakisuojavirasto. Virasto ilmoittaa Sosialistisen vasemmiston nykyiseksi jäsenmääräksi noin 1000 henkilöä.

Entinen Marx21-naisjäsen valittiin puoluejohtoon

Perustuslakisuojaviraston mukaan vähintään 15 Linke-puolueen liittovaltiopäiväryhmän edustajaa on Sosialistisen vasemmiston tai jonkun muun puolueen sisäisen ”täydelliseen järjestelmämuutokseen” pyrkivän ryhmittymän jäsen.

Trotskilaisella Marx21-yhteisöllä on noin 1000 jäsentä ja he ajavat Perustuslakisuojaviraston mukaan ”kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän” perustamista. Viime sunnuntaina vastavalittu Linke-puolueen puoluejohtaja Janine Wissler, joka on Hessenin osavaltioparlamentin edustaja ja sikäläisen Linke-ryhmän johtaja, kuului Marx21 tukijapiiriin. Lisäksi hän oli Sosialistisen vasemmiston jäsen. Hessenin CDU onnitteli Wissleriä tämän valinnasta puolueen valtakunnalliseen johtoon. CDU-pääsihteeri Manfred Pentz ylisti Wisslerin olevan ”hioutunut puhuja ja karismaattinen persoona”, mutta mainitsi samalla tämän olevan ”vannoutunut kommunisti ja trotskisti”. Vähän myöhemmin kyseinen onnitteluja sisältänyt lehdistötiedote katosi Hessenin CDU:n nettisivuilta.

Nykyisin 30-vuotias Wissler lopetti toimintansa ääriryhmittymissä vasta ilmoitettuaan ehdokkuudestaan valtakunnalliseen puoluejohtoon tekemättä kuitenkaan sisällöllistä pesäeroa ääriryhmien kanssa. Wisslerin äiti toimi 1970-luvulla aktiivisesti Saksan kommunistisessa puolueessa (DKP) ja myöhemmin hän alkoi kannattaa Vihreitä.

Jäsenyydet Saksan kommunistipuolueen organisaatioissa

Muut Linke-puolueen liittovaltiopäiväryhmän edustajat ovat jäseninä mukana Natsihallinnon vainoamien yhdistyksessä, joka on antifasistien (VVN-BdA) yhteenliittymä. Perustuslakisuojaviraston aluevirastot tarkkailevat useissa osavaltioissa VVN-BdA:n toimintaa. VVN-BdA:lta poistettiin marraskuussa 2019 sen aiempi yleishyödyllisyyden status. Baijerin Perustuslakisuojavirasto on kuvannut sen olevan ”Saksan suurin äärivasemmiston antifasistinen organisaatio”. VVN-BdA:n kannattajat torjuvat kaikki ”ei-marksilaiset järjestelmät – myös parlamentaarisen demokratian – potentiaalisesti fasistisina”.

Nordrhein-Westafalenin Perustuslakisuojavirasto katsoo VVN-BdA:n olevan äärivasemmistolainen Saksan kommunistipuolueen kaikille avoin organisaatio. Ennen Saksan uudelleenyhdistymistä 1990 VVN-BdA sai mittavaa rahoitusta DDR:stä.

Lähde Junge Freiheit.