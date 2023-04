Lähes puolet itävaltalaisista on sitä mieltä, että juutalaisilla on liikaa valtaa

Kolmannes itävaltalaisista on sitä mieltä, että juutalaiset käyttävät hyväkseen holokaustia saadakseen valtaa.

Kolmannes itävaltalaisista on sitä mieltä, että juutalaiset yrittävät käyttää hyväkseen holokaustia, ja 47 prosenttia on sitä mieltä, että juutalaisilla on liikaa valtaa, ilmenee parlamentin tiistaina julkaisemasta kolmannesta antisemitismiä koskevasta raportista. Raportin mukaan antisemitismi on erityisen voimakasta Itävallassa turkkia ja arabiaa puhuvien keskuudessa.

Itävallan kansallisneuvoston puheenjohtaja Wolfgang Sobotka, 67, esitteli raportin parlamentille. Sen on laatinut empiirisen yhteiskuntatutkimuksen instituutti, joka keräsi tietoja antisemitistisistä asenteista maassa 2 000 vastaajalta.

Tutkimuksen mukaan yli kolmannes itävaltalaisista on sitä mieltä, että juutalaiset yrittävät käyttää hyväkseen sitä, että he olivat natsismin aikaisia uhreja ja ainakin neljännes alle 25-vuotiaista uskoo niin myös. Turkkia ja arabiaa puhuvien keskuudessa yli puolet oli väitteen kanssa ”täysin” tai ”melko todennäköisesti” samaa mieltä.

”Yli kolmannes itävaltalaisista on myös sitä mieltä, että juutalaiset hallitsevat kansainvälistä yritysmaailmaa”, Sobotka huomautti. ”Se ei ole poliittisten marginaaliryhmien ilmiö, vaan se tulee yhteiskunnan keskeltä”, hän totesi. ”Äärilaidoilla antisemitismi tulee näkyviin. Oikealla puolella olemme nähneet ääriryhmiä vuosien ja vuosikymmenten ajan. Emme ole pitkään aikaan kiinnittäneet huomiota vasemmiston ääriryhmiin, ja nyt näemme sen hyvin selvästi israelinvastaisuutena ja antisionismina.”

Sobotka sanoi, että kolmas antisemitismin muoto juontaa juurensa ”niistä ihmisistä, jotka ovat tulleet meille maahanmuuton vuoksi, koska he tulevat maista, joissa antisemitismi tai juutalaisvastaiset asenteet ovat osa eräänlaista valtiosääntöä”.

Vuosi sitten Sobokta sanoi Jerusalem Postille, että Itävallan on otettava mallia siitä, miten Saksa on oppinut holokaustista ja miten se torjuu antisemitismiä. ”Meillä on paljon opittavaa saksalaisilta, kun on kyse historiamme tunnustamisesta ja toimintaan ryhtymisestä”, hän sanoi. Sobotka on Itävallan kansanpuolueen jäsen. Ennen poliittista uraansa hän toimi opettajana ja kapellimestarina.

Itävallan juutalaisjohtaja ei ole yllättynyt

Itävallan juutalaisyhteisön puheenjohtaja Oskar Deutsch sanoi, että ”tulokset ovat hätkähdyttäviä, mutta eivät yllättäviä. Käsillä oleva tutkimus on tärkeä osa antisemitismin näkyväksi tekemistä.” Deutsch lisäsi, että ”se, että kolmasosa itävaltalaisista ajattelee, että juutalaiset yrittävät käyttää hyväkseen natsiaikakautta, on suorastaan pilkantekoa. Ennen kaikkea se osoittaa, että tarvitaan entistä enemmän tehokkaampaa valistusta – valistusta shoasta ja valistusta itse juutalaisuudesta.”

Hän lisäsi, että ”uhat eivät tule yksinomaan äärioikeistolaisilta ja islamisteilta. Antisemitismiä esiintyy myös valtavirtayhteiskunnassa, kuten tiedot selvästi osoittavat… Turkin- ja arabiankielisten itävaltalaisten suurempi alttius juutalaisvihalle tekee jälleen kerran selväksi, ettei politiikka eikä kansalaisyhteiskunta saa sulkea silmiään tältä ilmiöltä.”

