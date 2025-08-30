Yksi merkittävimmistä tekijöistä Saksan vuokrien nousussa on massamaahanmuutto, mutta myös muilla tekijöillä on suuri merkitys.

Vasemmistopuolue Sahra Wagenknechtin kokoamien virallisten tietojen mukaan 22,4 prosenttia vuokralaisista oli viime vuonna köyhyysriskissä, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2023, kertoo Frankfurter Rundschau.

Tämä tarkoittaa, että vuokralaisten köyhyys lisääntyy, vaikka koko väestön köyhyysriskiaste on hieman laskenut vuoteen 2021 verrattuna.

Asunnon omistajien keskuudessa köyhyysriski laski 8,3 prosenttiin vuonna 2024, kun se vuonna 2021 oli 10,9 prosenttia.

”Jos lähes joka neljäs vuokralainen on nyt köyhyysriskissä, se on häpeällinen osoitus viime vuosien asuntopolitiikasta. Myös uusi liittohallitus tekee aivan liian vähän”, BSW:n puheenjohtaja Sahra Wagenknecht sanoi NOZ-lehdelle. Vuokrasäännöstelyllä ei ole juuri mitään vaikutusta.

”Vuokrasta on tulossa yhä enemmän köyhyysriski”, Wagenknecht sanoi lehdelle.

Kölnin taloudellisen tutkimuslaitoksen (IW) tutkimuksen mukaan tämän vuoden toisella neljänneksellä uusien vuokrasopimusten vuokrat nousivat keskimäärin 3,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 0,8 prosenttia ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

FR mainitsi liittokansleri Friedich Merzin uuden rakennusohjelman, jolla sujuvoitetaan lupamenettelyjä, jotta uudet asunnot saataisiin nopeasti markkinoille. Rakentaminen on vilkastunut, ja rakennuslupien määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,9 prosenttia edellisvuodesta 110 000 asuntoon.

Vuodesta 2024 alkavalla vertailujaksolla Saksan rakentamisluvut olivat kuitenkin alhaisimmat sitten vuoden 2010, mikä johtui vuosikausia jatkuneesta korkotason noususta ja kalliista rakennusmateriaaleista.

Wagenknecht huomautti myös, että vuonna 2015 käyttöön otettu ja nyt vuoteen 2029 asti jatkettu vuokrakatto on ollut ”lähes täysin tehoton”, Mandiner toteaa. Hän on myös säännöllisesti huomauttanut, että asumiskustannukset ovat uskomattoman korkeat kaikille saksalaisille, niin vuokralaisille kuin asunnon omistajillekin. Saksalaiset käyttävät joka neljännen euron tuloistaan asumiseen, mikä on yksi Euroopan korkeimmista kustannuksista.

Eräs müncheniläinen opettaja kommentoi vasemmistoliberaalin Die Zeit -lehden artikkelin alla, että hän tienaa paljon, mutta jopa hänen hyvin pieni vuokra-asuntonsa kuluttaa kolmanneksen hänen nettopalkastaan. Hän lisäsi myös, että hänen opiskelijoidensa keskuudessa ei ole harvinaista, että jopa kuusihenkinen perhe asuu pienessä asunnossa, vaikka molemmat vanhemmat ovat töissä.

Oikeistolaisemman ja konservatiivisemman Die Welt -lehden kommentoijat syyttävät asuntopulasta laajamittaista maahanmuuttoa sekä tiukkoja ja kalliita ilmastoon liittyviä rakentamismääräyksiä. He muistuttavat myös uhrauksista, joita he ovat tehneet ollakseen asunnon omistajia vuokralaisten sijaan: he ovat luopuneet matkoista, viihde- ja muista menoista vuosikausia ja hyväksyneet korkeat korot, jotta saivat omistaa oman kiinteistön.

Remix News on myös aiemmin uutisoinut, että massamaahanmuutto ja asuntojen ja vuokrien hintojen nousu korreloivat vahvasti keskenään, mutta myös muilla tekijöillä, kuten taloudellisella keinottelulla ja Saksan suurimpiin kaupunkeihin suuntautuvalla sisäisellä muuttoliikkeellä on merkitystä.

Saksalaiset vuokranantajat väittävät, ”etteivät he voi saada voittoa ilman vuokrankorotuksia, kun otetaan huomioon energian hinnannousu ja pakollisten korjausten kustannukset”.

WATCH: 🇩🇪🇪🇺 Mass immigration is fueling the West's housing crisis. Here's how it's happening in Germany. In a powerful speech in the German Bundestag, @AfD politician Carolin Bachmann slams the ruling government for allowing 2 million migrants into the country while families… pic.twitter.com/DMEqiV316S — Remix News & Views (@RMXnews) February 15, 2024

Lähde: Remix News

