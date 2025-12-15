Lahkojohtajalle vankeutta seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja kiristyksestä kirotun ilmalämpöpumpun vuoksi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on 12. joulukuuta tuominnut branhamilaisen lahkojohtajan Elias Lehtisen 3 vuoden 4 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lehtinen on määrätty tuomiolla vangittavaksi. Lehtisen syyksi luettiin 13 seksuaalista hyväksikäyttöä, kaksi pahoinpitelyä ja kiristys.

Oikeudenkäynti ja sen asiakirjat ovat suurelta osin salattuja, mutta oikeus julkaisi pitkän selosteen oikeudenkäynnistä.

Seksuaaliset hyväksikäytöt tehtiin kolmen ja puolen kuukauden aikana 9.4.-23.7.2022 ja ne kohdistuivat kolmeen uhriin viidellä eri kombinaatiolla siten, että niistä kuusi kohdistui samanaikaisesti vähintään kahteen uhriin. Kuhunkin uhriin kohdistui vähintään viisi rikosta. Tekotapoja ja erilaisia sukupuoliyhteyksiä oli useampia.

Taivutti uhrit seksiin sukulaisten kesken

Käräjäoikeus piti erityisen nöyryyttävänä sitä, että toisilleen sukua olevat uhrit joutuivat todistamaan toisiinsa kohdistuvia seksuaalirikoksia, ja äärimmäisen nöyryyttävänä sitä, että Lehtinen

taivutti heidät tekemään seksuaalisia tekoja toisilleen.

Lehtisen näytettiin taivuttaneen uhrit sukupuoliyhteyteen ja muihin seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan olennaisesti loukkaaviin seksuaalisiin tekoihin ja alistumaan sellaisten kohteiksi. He ovat olleet Lehtisestä erityisen riippuvaisia, ja hän on käyttänyt tätä riippuvuussuhdetta törkeästi väärin.

Kaikki uhrit ovat varttuneet branhamilaisuuden nimellä tunnetun kristillisperäisen uskonlahkon piirissä ja he ovat toistensa sukulaisia tai aviopuolisoita. Branhamilaisuus on ankara fundamentalistinen liike, jolle on ominaista, että sen oppi nähdään ehdottoman oikeana. Sen opetuksissa korostuvat voimakkaasti jyrkkärajaiset käsitykset sukupuolirooleista, joiden mukaan naisen tulee hyväksyä miehen auktoriteettiasema.

Asianosaiset olivat kokeneet branhamilaisyhteisön toiminnan olevan latistunutta ja siitä puuttuvan

heidän kaipaamaansa hurmoksellisuutta. Lehtinen oli osannut puhua kielillä ja saanut ilmestyksiä.

Asianosaisten erityisen hengellisen yhteyden ja Lehtisen hengellisen auktoriteettiaseman

rakentuminen on alkanut yhteisymmärryksessä.

Ajan kuluessa syntynyt pieni eskatologinen hengellinen yhteisö on tiivistynyt ja Lehtisen

auktoriteettiasema vahvistunut. Lehtisen ilmestysten perusteella he olivat uskoneet olevansa se

joukko, jonka Jumala on valinnut ylöstemmattaviksi. Yhteisö oli Lehtisen johdolla irrottautunut

branhamilaisesta yhteisöstä vuoden 2018 aikana ja katkaissut yhteydenpitonsa ulkopuolelle jääneisiin

läheisiinsä.

Riivaajien ajamista lyömällä ja sylkemällä kasvoihin

Lehtinen on manipuloinut asianomistajia ja pyrkinyt järjestelmällisesti esiintymään jumalallisella

auktoriteetilla silloin, kun hän on sitä tahtonsa toteuttamiseksi tarvinnut. Hän on ajanut

asianomistajista riivaajia tilaisuuksissa, joissa näiden on tullut istua polvillaan maassa pitkiä aikoja

Lehtisen huutaessa ja tuijottaessa silmiin. Muiden on tullut vuorollaan käydä sylkemässä sen

kasvoihin, josta riivaajaa on ajettu. Riivaajia on ajettu myös vyöllä lyömällä.

Kaksi uhreista on Lehtisen kehotuksesta hakenut avioeron puolisoistaan, jotka on suljettu

yhteisön ulkopuolelle. Elokuun puolivälissä 2021 Lehtinen oli ilmoittanut asianomistajille, että hänen

työnsä oli tullut valmiiksi ja että he ovat nyt valmiita ylöstempaukseen.

”Saatanan syöttämä valhe”

Alkuvuodesta 2022 kaksi uhria oli muuttanut lapsineen lähelle Lehtisen asuntoa. Huhtikuussa 2022 Lehtinen oli ilmoittanut, että nämä olivat hänen vaimojaan hänen aikaisemman vaimonsa lisäksi. Syyksiluetut seksuaalirikokset on tehty tämän jälkeen.

Myöhemmin Lehtinen oli ilmoittanut tulleensa siihen käsitykseen, että heidän välisensä seksi olikin

ollut väärin ja että se, että myös edellä tarkoitetut uhrit olisivat olleet hänen vaimojaan, oli ollut saatanan syöttämä valhe, jonka Lehtinen oli uskonut.

Uhrit ovat Lehtisen määräysten mukaisesti hävittäneet omaisuuttaan, kuten veneen, saunalautan ja asuntoauton sekä Lehtisen määräämin rituaalimenoin lopettaneet kotieläimensä eli ainakin neljä hevosta, koiran, kissan, hanhia ja kanoja. Lisäksi he ovat päättäneet työsuhteitaan ja ajaneet alas yritystoimintaansa. Uhrit ovat myös sallineet Lehtisen leikata pitkät hiuksensa.

Lehtinen velvoitettiin maksamaan seksuaalirikosten uhreille vahingonkorvaukseksi

tilapäisestä psyykkisestä haitasta yhteensä 13.000 euroa, ansionmenetyksestä yhteensä noin 70.000

euroa ja kärsimyksestä yhteensä 30.000 euroa sekä korvauksia sairaanhoito-, matka- ja muista

kustannuksista.

Korvausvaatimus kirotusta ilmalämpöpumpusta

Lehtinen tuomittiin seksuaalirikosten ja pahoinpitelyiden lisäksi kiristyksestä, joka sai alkunsa kun Lehtisen kotona ollut ilmalämpöpumppu lakkasi toimimasta. Lehtinen oli väittänyt, että toinen mies oli kironnut lämpöpumpun ja vaati mieheltä ensin ilmalämpöpumpun korjauskustannuksia, ja kun ilmalämpöpumppua ei saatu korjattua, uuden ilmalämpöpumpun hintaa. Lehtinen oli uhannut miestä sanomalla, että jos tämä haluaa vaimonsa ja lapsensa rauhallisesti ja turvallisesti kotiin, niin tämän täytyy maksaa vaaditut kustannukset. Lisäksi Lehtinen lupasi, että mies pääsee maksamalla eroon antikristuksesta ja sen hengestä.

Lehtinen on myöhemmin maksanut takaisin miehelle kiristetyt rahat.

Lehtinen tuomittiin maksamaan miehelle lisäksi 800 euroa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä.

Lahkojohtaja on ”Ulvilan lapsikaappaaja”

Lehtinen on tuomittu aiemmin Ulvilan lapsikaappauksesta yhdessä vaimonsa kanssa. Kaappaus tapahtui viime vuoden kesällä. Vanhemmat veivät kolme lasta sijoituspaikastaan Ulvilasta 1. heinäkuuta. Jo aiemmin keväällä he veivät lapset sijaishuoltopaikasta kahdeksi viikoksi pääkaupunkiseudulle luvatta.

Lapset olivat olleet tuossa vaiheessa noin vuoden ajan sijoitettuna kotinsa ulkopuolelle. Perheestä oli tehty lukuisia lastensuojeluilmoituksia mutta vanhemmat olivat kieltäytyneet käytännössä kaikesta yhteistyöstä viranomaisten kanssa.

Vanhemmat sekä heidän lapsensa saatiin myöhemmin kiinni Norjasta.

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi molemmat vanhemmat helmikuussa neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen omavaltaisesta huostaanotosta ja lapsikaappauksesta.