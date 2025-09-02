Lahtelaiselle kokoomuksen ex-paikallispoliitikolle ja Biafra-aktivistille kuuden vuoden tuomio terrorismirikoksista

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi maanantaina entisen lahtelaisen paikallispoliitikon Simon Ekpan kuuden vuoden vankeuteen muun muassa terrorismirikoksista.

Syytteet liittyvät Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevaan Biafran alueeseen, missä Simon Ekpa, 40, on syntynyt.

Käräjäoikeuden mukaan Ekpa pyrki vuosina 2021-2024 edistämään Biafran alueen itsenäistymistä laittomin keinoin Suomesta käsin.

”Hän hankkiutui sosiaalista mediaa käyttäen poliittisesti vaikutusvaltaiseen asemaan ja hyödynsi keskeisen nigerialaisen separatistiliikkeen sekaannusta ottaakseen siinä merkittävän roolin. Ekpan katsottiin yhdessä muiden kanssa perustaneen ja kehittäneen separatistiliikkeen toimintaa yhä järjestäytyneempään muotoon”, oikeus sanoi tuomiosta annetussa tiedotteessa.

Käräjäoikeuden mukaan separatistiliikkeen alaisuuteen perustettiin aseellisia ryhmiä, jotka oikeus katsoi terroristiryhmiksi.

”Ekpa varusti ryhmiä aseilla, räjähteillä ja ampumatarvikkeilla kontaktiverkostonsa kautta. Lisäksi hänen katsottiin kehottaneen ja houkutelleen X-tilinsä seuraajia tekemään rikoksia Nigeriassa.

Ekpa sai tuomion terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta sekä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä julkisesta kehottamisesta rikokseen. Lisäksi hänet tuomittiin törkeästä veropetoksesta sekä asianajajista annetun lain säännösten rikkomisesta.”

Sanoi olleensa ”viestinviejä”

Yleisurheilu toi Ekpan Suomeen vuonna 2007, ja myöhemmin hänestä tuli Suomen kansalainen. Hän kiisti terrorismisyytteet täysin.

Käräjäoikeudelle hän kertoi olleensa ”keskiverto Nigerian kannattaja”, kunnes hän vuosikymmenen vaihteessa kuuli, että Nigerian hallitusta tukevat joukot olivat hyökänneet hänen kotiyhteisöönsä Biafrassa.

Ekpan mukaan joukot olivat surmanneet kolme naista noin parinsadan leskeksi jääneen naisen ryhmästä, jota Ekpa oli tukenut Suomesta käsin.

Ekpa ryhtyi tekemään sosiaalisessa mediassa livelähetyksiä, joissa hän jakoi tietoa sekä kuvia ja videoita Biafran tilanteesta. Hän kertoi ymmärtäneensä, että parasta olisi, jos biafralaiset saisivat ”vapauden” Nigeriasta.

Somejulkaisujensa takia Ekpa kertoi saaneensa yhteydenottoja Biafran paikallishallitukselta ja ryhtyneensä välittämään sen viestejä maailmalle. Hän sanoi myös toimineensa viestien välittäjänä henkilöiden välillä.

Ekpa kertoi tulleensa valituksi Biafran pakolaishallituksen pääministeriksi, mutta tämä tehtävä oli Ekpan mukaan täysin seremoniallinen. Separatistiliike IPOB:iin kuulumisen hän kiisti täysin.

Ekpa on kiistänyt, että hänellä olisi ollut mitään valtaa paikallishallitukseen tai aseellisiin ryhmiin. Hän sanoo kohdeyleisönsä olleen ihmiset Biafran ulkopuolella.

Biafra on yrittänyt itsenäistyä aiemminkin. Yritys vuonna 1967 johti sisällissotaan, joka jatkui vuoteen 1970 asti ja vaati yli miljoonan ihmisen hengen.

Kuvakaappaus X.

Pro-Biafra Agitator Simon Ekpa Gets Six-Year Sentence In Finland For Terrorism | Sahara Reporters https://t.co/Fg8R2dbI6Y pic.twitter.com/siKFwN0ser — Sahara Reporters (@SaharaReporters) September 1, 2025

Lähteet: STT, X-viestipalvelu