Laiton maahanmuutto Balkanin reitin kautta on lisääntynyt 170 prosenttia tammikuun jälkeen

”Tammikuusta syyskuuhun niin sanotun Balkanin reitin kautta laittomasti Euroopan unionin maihin saapuneiden siirtolaisten määrä kasvoi 170 prosenttia edellisvuodesta”, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex paljasti torstaina.

Kyseessä on suurin kasvu EU:hun suuntautuvien tärkeimpien muuttoreittien joukossa kyseisellä ajanjaksolla.

Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana EU:n ulkorajalla pidätettiin 228 000 laitonta siirtolaista, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2016.

Laittomasti EU:n alueelle tulleiden maahanmuuttajien määrä kasvoi tammikuusta syyskuun loppuun 70 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten kasvua on tapahtunut Balkanin reitillä, ja seuraavaksi eniten itäisen Välimeren maissa, joissa määrä kasvoi 118 prosenttia.

”Länsi-Balkanin kautta kulkevasta reitistä tuli myös vilkkain, sillä kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä otettiin kiinni 106 000 siirtolaista. Seuraavana oli Välimeren keskiosien reitti, jossa pidätettiin 65 600 siirtolaista, mikä on 42 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Balkanin reitin osalta korkeat luvut selittyvät kuitenkin myös toistuvilla yrityksillä ylittää raja”, Frontex kirjoittaa raportissa.

”Länsi-Balkanin reitti on edelleen vilkkain EU:hun johtava muuttoreitti, sillä syyskuussa otettiin kiinni 19 160 siirtolaista, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten”, Frontex toteaa. Kaikkiaan EU:n ulkorajalla pidätettiin syyskuussa noin 33 400 siirtolaista, joilla ei ollut asianmukaisia lupia.

Balkanin siirtolaisreitin tilanne huolestuttaa Keski-Euroopan maita. Itävallan liittokansleri Karl Nehammer, Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Serbian presidentti Aleksandar Vučić keskustelivat laittomasta maahanmuutosta kuun alussa. Serbia, josta monet siirtolaiset yrittävät päästä EU:n rajan yli, on luvannut tiukentaa viisumipolitiikkaansa.

Tsekin ja Slovakian väliset erimielisyydet

Pidätettyjen maahanmuuttajien määrän kasvun vuoksi Tsekki uudisti tarkastukset Slovakian vastaisella rajalla syyskuun lopussa. Samasta syystä Saksassa on vaadittu tarkastusten palauttamista Tsekin vastaiselle rajalle. Tsekin sisäministerin Vít Rakušanin mukaan on tarpeen keskustella tilanteesta myös Turkin kanssa, jonka alueella on paljon Syyriasta ja muista maista tulevia pakolaisia, jotka pyrkivät EU:hun.

Tsekin ja Slovakian sisäministerit Vít Rakušan ja Roman Mikulec keskustelivat keskiviikkona siitä, noudattaako Tsekki takaisinottosopimuksen ehtoja siirtäessään pakolaisia Slovakiaan.

Bratislava ei pidä siitä, että Tsekki ilmoittaa Slovakialle vain palauttavansa maahanmuuttajia, jotka se sitten jättää rajalle odottamatta Slovakian viranomaisten vastausta. Mikulec lähetti Prahaan virallisen kirjeen, jossa hän kiinnitti huomiota sopimuksen ehtojen noudattamiseen, mukaan lukien vaatimus tarkkaan sovituista luovutuspaikoista ja ajankohdista.

”Valitettavasti Tsekin osapuoli ei noudata tätä. Me täytämme velvollisuutemme, mutta meillä on rajalliset valmiudet”, Mikulec sanoi. Hänen mukaansa maahanmuuttajaryhmät liikkuvat rajan yli Tsekin puolella, koska Slovakian viranomaisilla ei ole riittävästi aikaa ottaa heitä haltuun.

Lausuntonsa mukaan Rakušan ymmärtää, että tarkastusten palauttaminen Slovakian ja Tsekin rajalle on toimenpide, joka on epämiellyttävä ja vaikea kaikille osapuolille. ”Valitettavasti nykytilanteessa se on välttämätöntä ja tuo turvallisuutta Tsekin tasavallan kansalaisille. Olimme alusta alkaen valmiita neuvottelemaan Slovakian kanssa. Voimassa olevan takaisinottosopimuksen noudattaminen on ollut aina vaatimuksemme ja toiveemme”, hän sanoi.

”Siksi olemme luonnollisesti myös nyt valmiita selvittämään kaikki tähän sopimukseen sisältyvät asiat. Vaadimme kuitenkin johdonmukaista menettelyä takaisinottoa haettaessa”, Rakušan lisäsi.

