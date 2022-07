Energiavirasto: Laitteiden käyttöikä pitenee lainsäädännön avulla – korjaaminen helpottuu

Ekosuunnitteluasetukset velvoittavat, että markkinoille tulevien laitteiden on oltava korjattavissa. Laitteille tulee olla saatavilla varaosia ja ohjelmistopäivityksiä vielä monen vuoden ajan niiden markkinoille tulon jälkeen. Nykyinen lainsäädäntö koskee useita kodinkoneita, muun muassa jääkaappeja, televisioita ja astian- ja pyykinpesukoneita. Lähitulevaisuudessa ekosuunnitteluasetukset laajenevat kattamaan uusia tuoteryhmiä.

Yhä suurempi osa EU:n markkinoille tulevista tuotteista on oltava jatkossa korjattavia. Tuotteiden kestävään kehitykseen liittyvä lainsäädäntö eli ekosuunnitteluasetukset päivittyivät jo 1.3.2021 koskemaan jääkaappeja, pakastimia, jääkaappipakastimia, viinikaappeja, astian- ja pyykinpesukoneita, televisioita sekä elektronisia näyttöjä. Lähitulevaisuudessa ekosuunnitteluasetukset tulevat kattamaan myös älypuhelimia, tabletteja, tietokoneita ja kuivausrumpuja.

– Kuluttajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että elektroniikan ja kodinkoneiden ostokierteestä päästään pois. Laitteen hajotessa uutta ei tarvitse ostaa tilalle, vaan vanhan pystyy huoltamaan ja rikkinäisen saa korjattua jälleen toimivaksi, kommentoi johtava asiantuntija Juha Toivanen Energiavirastolta.

Huoltamalla ja korjaamalla laitteiden käyttöikä pitenee, mikä on positiivinen asia niin kuluttajan kuin myös ympäristön kannalta. Ympäristövaikutukset konkretisoituvat kuluttajalle etenkin silloin, kun elektroniikkalaitteemme käyttö loppuu ja niistä tulee jätettä, jota kutsutaan myös e-jätteeksi tai sähkö- ja elektroniikkaromuksi (SER).

Erilliskerättyä sähkö- ja elektroniikkaromua syntyi Suomessa noin 61 778 tonnia vuonna 2020, kun puolestaan vuonna 2010 sitä syntyi 51 000 tonnia. Kymmenessä vuodessa sähkö- ja erillisromun määrä on noussut noin 10 000 tonnia Tilastokeskuksen jätetilastojen mukaan.

Korjaaminen onnistuu varaosien vaihdolla ja ohjelmistopäivityksillä

Laitteiden korjaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että laitteille on saatavilla varaosia ja ohjelmistopäivityksiä. Asetusten mukaan laitteisiin on oltava saatavilla varaosia ja ohjelmistopäivityksiä 7–10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on tuotu markkinoille.

Saatavilla olevat varaosat ovat pääasiassa sellaisia, jotka laitteessa useimmiten hajoavat, kuten esimerkiksi jääkaappien elektroniikka ja termostaatit tai pyykinpesukoneiden elektroniikka sekä ovet, tiivisteet, kahvat, saranat ja lukot.

Asetus myös velvoittaa siihen, että laitteen osia voi vaihtaa yleisillä työkaluilla ilman, että laitetta tarvitsee hajottaa. Yleisiin työkaluihin lukeutuvat mm. ruuvimeisselit, kuusiokoloavaimet, pihdit, leikkurit, mattopuukot ja vasarat. Vaatimuksien ansioista laitteen käyttöä ei jouduta lopettamaan sen takia, että hajoavia varaosia ei pystytä vaihtamaan tai ohjelmistoa ei pystytä päivittämään uudempaan.

Korjaustyö jakautuu kuluttajan ja ammattikorjaajan kesken niin, että kuluttajat voivat itse vaihtaa laitteisiinsa sellaisia osia, joiden vaihtaminen on turvallista ja kohtuullisen helppoa, ammattikorjaaja puolestaan vaihtaa sellaiset osat, jotka vaativat suurempaa ammattitaitoa. Saatavilla olevat varaosat sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus onkin jaoteltu kaikille saatavilla oleviin sekä vain ammattikorjaajille saatavilla oleviin.

Laitteen käyttöoppaassa ja laitevalmistajan verkkosivuilla on kerrottu osat, joita kuluttaja voi itse vaihtaa. Esimerkiksi jääkaapeissa kuluttajille saatavia varaosia ovat mm. ovenkahvat, tiivisteet ja hyllyt ja ammattikorjaajille muun muassa termostaatit, lämpötila-anturit sekä piirilevyt.

Varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet ovat julkisesti saatavilla ja vapaasti käytettävissä. Yleisimmin tiedot löytyvät laitevalmistajan verkkosivustolta. Sivustolla on myös alueen ammattikorjaajien yhteystiedot, johon kuluttaja voi olla yhteydessä korjausta varten. Itsevaihdettavia varaosia kuluttaja voi tilata korjaustarpeeseen laitevalmistajien verkkokaupoista.

