Laittomasti maassa olevien terveydenhuollon kustannukset Helsingissä 16-kertaistuneet vain vuodessa

Vuoden 2019 aikana laittomasti maassa olevat henkilöt eli ”paperittomat” maksoivat Helsingin kaupungille 2,1 miljoonaa euroa. Summa on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Asia käy ilmi Helsingin Uutisten selvityksestä.

Suomessa laittomasti maassa oleva on oikeutettu kiireellisen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Kunta voi omalla päätöksellään antaa paperittomalle henkilölle kiireellistä hoitoa laajempaa hoitoa. Edellä mainittuun seikkaan nojaten Helsingin kaupunki laajensi laittomien siirtolaisten terveydenhuollon kattamaan myös välttämättömän kiireettömän hoidon.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi elokuussa 2018 Veronika Honkasalon (vas.) valtuustoaloitteen ”paperittomille” tarjottavan kiireellisen terveydenhuollon laajentamisesta välttämättömään kiireettömään hoitoon.

Lautakunnan enemmistö päätti niin ikään Saku Etholenin (vas.) vastaehdotuksesta, että ”Helsingissä olevien paperittomien välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät ainakin välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Kiireellisen hoidon lisäksi kaupunki varmistaa paperittomille välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.”

– Tänään Helsingistä tuli koko maailman sosiaali- ja terveysasema ja sinä, veronmaksaja, maksat – Perussuomalaisten Mari Rantanen kirjoitti kokouksen jälkeen.

Nyt on käynyt ilmi, että kansanedustaja Rantasen ennustus on toteutunut. Helsingin Uutisten selvityksen mukaan kustannusten nousu on ollut jyrkkä.

Laittomasti maassa olevien Helsingin veronmaksajille aiheuttama taakka on kokonaisuudessaan lähes kaksinkertaistunut vuoden aikana. Laittomien siirtolaisten kustannukset Helsingille vuonna 2018 olivat 1,2 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2019 jo 2,1 miljoonaa euroa. Summa kattaa terveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja työntekijöiden kustannukset.

Terveydenhuollon osalta kustannukset ovat yli 16-kertaistuneet vuoden aikana. Laittomasti maassa olevien terveydenhuolto maksoi vuonna 2019 Helsingin veronmaksajille 531 528 euroa, kun vuonna 2018 kustannukset olivat 33 000 euroa.

Helsingin kaupunki perustelee rajua muutosta kustannusten paremmalla seurannalla mutta myöntää myös ”paperittomien” määrän kasvun.



Lähteet Helsingin Uutiset, Kansalainen.