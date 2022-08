Laittomat rajanylitykset EU:hun lisääntyivät 86 % viime vuoteen verrattuna – Balkanin reitti kasvoi 205 %

Unkarin etelärajalle johtava Balkanin reitti oli aktiivisimmin käytetty kulkureitti Euroopan unioniin vuoden 2022 ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana.

Laittomat ylitysyritykset Euroopan unionin alueelle ovat lisääntyneet keskimäärin 86 prosenttia viime vuodesta, ilmenee Frontexin toimittamista alustavista tiedoista.

EU:n ulkorajavirasto julkaisi perjantaina tiedot laittomien siirtolaisten rajanylitysyritysten määrästä tammikuusta kesäkuun loppuun: vuoden ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana laittomia maahantuloyrityksiä oli yhteensä 155 090, mikä on 86 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

EU:n jäsenvaltiot kirjasivat heinäkuussa 34 570 laitonta rajanylitystä, mikä on 63 prosenttia enemmän kuin samana kuukautena vuonna 2021.

Luvut nousivat merkittävästi kaikilla muuttoreiteillä lukuun ottamatta kahta poikkeusta: Valko-Venäjän itäistä maarajaa ja Välimeren länsipuolen liittymää Espanjaan Pohjois-Afrikan kautta.

Länsi-Balkanin reitti oli edelleen aktiivisin, sillä seitsemän kuukauden aikana tehtiin yhteensä 70 770 laitonta rajanylitysyritystä. Tämä merkitsee 205 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tällä reitillä tarkoitetaan yleensä siirtolaisia, jotka suuntaavat pohjoiseen Serbian kautta ennen kuin he yrittävät ylittää Unkarin etelärajan Euroopan unioniin.

Siirtolaispaine Välimeren keskiosassa on edelleen suuri, sillä siirtolaiset lähtevät tyypillisesti Libyasta ja Tunisiasta pyrkiessään Italian aluevesille tai pyrkiessään rantautumaan Italian strategisesti tärkeille alueille, kuten Lampedusaan.

Myös Euroopan unionista Britanniaan pyrkivien siirtolaisten määrä on kasvanut huomattavasti: 27 990 siirtolaista on arvioitu ylittäneen Englannin kanaalin, vaikka Britannian hallitus on yrittänyt estää siirtolaisia ylittämästä Englannin kanaalia.

Luvut eivät sisällä ukrainalaisia pakolaisia, jotka pakenevat maastaan turvallisiin eurooppalaisiin maihin Venäjän 24. helmikuuta aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Rajaturvallisuusvirasto arvioi kuitenkin, että Ukrainasta on tullut Euroopan unioniin 7,7 miljoonaa ukrainalaista konfliktin alkamisen jälkeen, ja monet heistä ovat myöhemmin palanneet kotiinsa.

Frontex väitti, että suuren muuttopaineen vuoksi rajaturvallisuusvirastolla on ”yli 2 200 pysyvää virkamiestä ja henkilökuntaa EU:n ulkorajan eri osissa sekä Albaniassa, Serbiassa, Montenegrossa ja Moldovassa”.

Lähde: Remix