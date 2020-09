Laittomat siirtolaiset ja poliisit leikkivät kissa ja hiiri -leikkiä Ranskan ja Italian rajalla

Ahmed on 25-vuotias laiton siirtolaisen Sudanista. Nyt hän on Ventimigliassa Italian ja Ranskan rajan tuntumassa. Ahmed haluaa laittomasti Ranskaan. Vaikka Ranska on nyt niin lähellä, se on kuitenkin liian kaukana.

Ahmed yritti yöllä rajan yli laittomasti. Ranskan rajapoliisi PAF nappasi hänet, ja mies vietti yön poliisin suojissa. Aamulla hänen käskettiin palata Italiaan.

Ranska ei halua Ahmedia, mutta ei halua Italiakaan.

– Tunne olevani kuin jalkapallo kahden joukkueen välissä, laiton siirtolainen valittaa.

Tilanne on muuttunut tukalammaksi entisistä ajoista, sillä Ranska ja Italia ovat yhteistoimin perustaneet salakuljetusta vastaan taistelevan prikaatin. Tämä vaikeuttaa laittomia rajanylityksiä entisestään.

Nykyisellään onnistuneeseen laittomaan rajanylitykseen vaaditaan keskimäärin viisi yritystä. Ahmedin menestys on ollut keskimääräistä heikompi, sillä hän on yrittänyt jo seitsemän kertaa. Uusia yrityksiä on tulossa, sillä Ahmed ei suinkaan aio antaa periksi.

Ventimigliassa rajan yli pyrkii päivittäin kymmeniä laittomia siirtolaisia. Niille jotka eivät matkusta ihmissalakuljettajien ajoneuvoissa on tarjolla useita muita vaihtoehtoja. Haastavin on Välimeren rantaa pitkin käveleminen poliisin vahvan valvonnan vuoksi. Riskialtista on myös junassa salamatkustaminen. Junat sinällään aiheuttavat loukkaantumisen riskin, ja aina on myös vaara saada sähköisku junan voimalaitteista.

Päivittäin Ranskan poliisi pidättää ja käännyttää kymmeniä laittomia siirtolaisia Italiaan. Laittomat siirtolaiset pitävät käännytyksiä laittomina, sillä heille ei anneta mahdollisuutta hakea turvapaikkaa Ranskasta. Pakolaisia avustavat järjestöt auttavat siirtolaisia monin tavoin Ventimigliassa. Heiltä muun muassa kysellään, mitä tehdä poliisin pysäyttäessä ja kuinka turvapaikkaa haetaan ranskankielellä.

Nuori tiibettiläisnainen Binu Lama on juuri saanut Ranskan poliisilta käännytyspaperit. Hän ei ymmärrä niistä paljoakaan, sillä hän ei puhu ranskaa eikä italiaa. Nainen on erittäin kokenut rajanylittäjä – hän on matkustanut suurimmalta osin jalan halki Turkin, Kreikan, Albanian, Montenegron, Bosnian, Kroatianja Slovenian. Periksi ei hänkään aio antaa. Onhan päämäärä niin lähellä vaikkakin samalla niin kaukana.

Ventimiglian kaduilla sadat laittomat siirtolaiset yöpyvät vain jatkaakseen yrityksiään päästä syvemmälle Eurooppaan Italiasta, jonka vieraanvaraisuuteen he ovat menettäneet uskonsa. Osa siirtolaisista yöpyy kaupungin liepeillä, missä eri etnisyyksillä kuten somaleilla ja bangladeshiläisillä on omat reviirinsä.

Lähde Infomigrants.