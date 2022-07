Laittomat siirtolaiset ja vasemmistoaktivistit rynnäköivät ukrainalaisille tarkoitettuun pakolaiskeskukseen ja vaativat yhdenvertaista kohtelua

Vasemmistolainen, massamaahanmuuttoa kannattava aktivistiryhmä ryntäsi sunnuntaina satojen paperittomien ja laittomien siirtolaisten tukemana ranskalaiseen pakolaiskeskukseen, joka oli tarkoitettu ukrainalaisille pakolaisille. Aktivistit vaativat, että Ranskaan saapuvat laittomat siirtolaiset saisivat Ranskan valtiolta samanlaista tukea kuin ne, jotka pakenevat Venäjän hyökkäystä Itä-Ukrainasta.

La Chapelle Debout -kollektiivi, maahanmuuttomyönteinen ryhmä kuvailee olevansa ”tyrmistynyt ulkomaalaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien siirtolaisten kohtalosta” Ranskassa. Kollektiivi twiittasi, että se oli sunnuntaina iltapäivällä vallannut ukrainalaisille pakolaisille tarkoitetun Porte de Versailles’n vastaanottokeskuksen, ja vaati ”papereita ja asuntoja kaikille kansalaisuudesta riippumatta”.

Järjestö julkaisi videoita paperittomista siirtolaisista ja aktivisteista, jotka vaativat yhdenvertaista kohtelua Venäjän hyökkäystä pakenevien kanssa. Eräs laiton siirtolainen sanoi: ”Tulimme Ranskaan etsimään ratkaisuja ja löydämme itsemme kadulta. Olemme täällä tänään löytämässä ratkaisuja!”

AG en cours: "On est venu en France pour trouver des solutions et on se retrouve dans la rue. (…) On est là aujourd'hui pour trouver des solutions !"

