Laittomat siirtolaiset koronakaranteenissa italialaisessa loistohotellissa

Laittomien siirtolaisten koronakaranteeni neljän tähden hotellissa on maksanut jo 200 000 euroa.

Neljän tähden hotelli Covid-positiivisille laittomille siirtolaisille ja kaikille muille, jotka ovat joutuneet heidän kanssaan kontaktiin. Tämä tapahtuu Calabriassa, jonka rannikolle saapuu päivittäin vähintään sata laitonta siirtolaista, joista noin 5-10 prosenttia on Covid-positiivisia. Heidät sijoitetaan paikkoihin, joihin monet italialaiset eivät pääse koskaan elämänsä aikana, kuten neljän tähden Germaneto-hotelliin lähellä Catanzaroa.

Hotelli on tyylikäs rakennus, jossa on sisäuima-allas ja upeasti sisustettu aula. Huoneet ovat tilavia, tyylikkäitä, ja niissä on kylpyhuone ja ilmastointi sekä televisio. Tämä hotelli palveli aiemmin ohikulkevia bisnesmatkalaisia, mutta nyt bisnes- ja lomahotelli on muutettu Covid-hotelliksi.

70-paikkaisesta hotellista lähes koko tila on varattu laittomille siirtolaisille. Kun edellinen ryhmä on todettu ”vaarattomiksi”, heidät siirretään muualle, tila puhdistetaan ja huoneet täyttyvät uudelleen laittomista siirtolaisista. Tätä jatkuu niin kauan kuin meri on tyyni ja Pohjois-Afrikasta saapuvat siirtolaisveneet voivat liikennöidä Välimerellä.

Siirtolaisista joillakin on Covid, toiset ovat olleet kontaktissa Covidia kantavien kanssa. Vieraat viipyvät vähintään kymmenen päivää hemmoteltuina tässä ihanteellisessa italialaisessa lomaympäristössä, jonka kustannukset italialaiset maksavat.

Germanetossa käytetään päivittäin 65 euroa kutakin EU:n ulkopuolista kansalaista kohti. Kahden hengen huoneet 115 euroa, neljän hengen huoneet perheille 215 euroa. Iranilaisille tai irakilaisille, afgaaneille tai egyptiläisille tarjoillaan aamiainen, lounas ja illallinen räätälöityinä etnisten ryhmien rajoitteiden mukaan.

Hotelliasumisen kustannuksiin on lisättävä terveydenhoito, tamponit, lääkkeet sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien jokapäiväinen läsnäolo. Rakennuksessa on myös vartiointi pakenemisten välttämiseksi.

Loppujen lopuksi italialaisten maksama lasku on valtava. Pelkästään hotelli maksaa kesä- ja heinäkuun välisenä aikana noin 200 tuhatta euroa.

Ne, jotka kertovat tarinan Il Giornalelle, haluavat pysyä anonyymeinä.

– Karanteenialukset ovat täynnä, emmekä täällä enää tiedä mihin sijoittaa Covid-positiivisia siirtolaisia.

Mutta suurin ongelma on edelleenkin Euroopan unionin epäonnistunut toiminta laittomien siirtolaisten hallinnassa.