Laittomat siirtolaiset teurastivat kreikkalaisen paimenen karjan – ”En voi enää edes mennä kotiin!” – VIDEO

Paimen antoi vastikään tunteita herättävän todistuksen siitä, kuinka laittomat maahanmuuttajat varastavat ja teurastavat hänen karjaansa.

– Äitini ei ole koskaan nähnyt minun itkevän näistä asioista, Giounis sanoi.

– Loin kaiken tämän (myymällä maitoa) polkupyörällä. Asuin viisi kuukautta teltassa, ja he tuhoavat kaiken kahdessa tunnissa.

– En halua, että minulle annetaan eläimiä tai korvauksia. Haluan rauhan, että voin mennä kotiin eikä tarvitse olla huolissaan, hän jatkoi.

– Me paimenet emme voi alkaa siirtolaisiksi, hän sanoi.

– Kaikki tämä tapahtui, koska menin kolmeksi tunniksi kotiin, en voi enää edes mennä kotiin, Giounis sanoi ja viittasi tuhoon, jonka laittomat siirtolaiset olivat saaneet aikaan hänen ollessaan poissa.

Paimen kertoi, että hän meni kotiin vain muutamaksi tunniksi, mutta palattuaan löysi vielä viisi teurastettua eläintä. 15 muuta eläintä hänen karjastaan tapettiin edellisen viikon aikana.

– He [laittomat siirtolaiset] saavat tukea. Kuinka minun tulisi elättää itseni? Koko lauma on teurastettu, hän selitti.

