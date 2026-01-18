Laittomien karkotukset laskeneet vuokrien hintoja Yhdysvalloissa

Sen sijaan vuokrat ovat nousseet kaupungeissa, jotka ovat julistautuneet turvapaikoiksi laittomasti maassa oleville.

Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviraston (ICE) tekemät laittomasti maassa olevien kiinniotot ja karkotukset ovat tilastojen mukaan laskeneet vuokrien hintoja maassa.

Valkoisen talon ”Rapid Response 47”-sosiaalisen median tili oli julistanut X:ssä:

”Fakta: 14 suurimmasta 20 suurkaupunkialueesta, joissa on laittomasti maassa olevien väestönsä, asumisen hinnat ovat tippuneet aiemmasta vuodesta joulukuussa. Kolmessa suurkaupunkialueessa nähtiin lieviä hintojen nousua, ja ne ovat kaikki turvapaikkakaupunkeja.”

Esimerkiksi San Antoniossa vuokrat tippuivat jyrkästi, koska rakennusyritykset olivat rakentaneet paljon uusia asuntoja olettaen kaupunkiin tulevan lisää maahanmuuttajia vuonna 2025.

Samalla vuokrat olivat hieman kasvaneet Seattlessa, missä vallassa olevat vasemmistodemokraatit lupailevat suojelevansa maahantunkeutujia ICE:n operaatioilta.

”Viestini maahanmuuttajanaapureillemme on: Tämä on teidän kaupunkinne ja teidän tulee olla täällä turvassa. Minä olen päättänyt asian näin,” pormestari Katie Wilson oli julistanut tammikuun alkupuolella.

Kevin Lynn, U.S. Tech Workerin perustaja sen sijaan kehui muutosta sanoen, ”Kun maahanmuuttoon, niin lailliseen kuin laittomaan, tehdään kurinpalautus, asumisen hinnat luonnollisesti tippuivat. Kysynnän ja tarjonnan laki.”

Asumisen ja vuokrien hinnat nousivat jyrkästi aiemman presidentin, Joe Bidenin, hallinnon aikana, kun Yhdysvaltoihin tulvi laittomia ja laillisia maahanmuuttajia. Lisäksi myös autojen, niiden vakuutusten, ja bensan hinnat kasvoivat ja nostivat inflaatioastetta.

Lähde: Breitbart

