Laittomien siirtolaisten aseistautuneet kolonnat terrorisoivat Kroatiaa

Kroatiassa valvontakameroihin tallentuu laittomia siirtolaisia vaeltamassa kohti Sloveniaa. Osa on aseistautuneina macheteilla. Muutamilla on nähty varastettuja metsästysaseita.

– On valitettavaa, että monet haluavat kiistää todellisen tilanteen, mitä tulee laittomien siirtolaisten tunkeutumiseen Kroatiaan, Demokracija kertoo kirjoituksista ja kuvista, jotka tunnettu vuoristo-opas Tomislav Majnarić on postannut Facebookiin.

Vaikka valvontakameroiden kuvat osoittavat toista, paikalliset viranomaiset ovat väittäneet, että alueella ei ole laittomia siirtolaisia.

– Nämä ryhmät ryöstävät vuoriston asukkaita, satunnaisia ohikulkijoita … He ovat aseistautuneet kylmillä aseilla ja tuliaseilla. He murtautuvat loma-asuntoihin, ja koska monet näistä kuuluvat metsästäjille, he löytävät aseita jotka ottavat mukaansa, sanoo Majnarić.

Vuoristo-opas tuntee henkilökohtaisesti monia vuoristossa asuvia jotka ovat joutuneet laittomien siirtolaisten ryöstämiksi. Joitakin asukkaita on jopa puukotettu.

– Bandiitit varastavat matkapuhelimia, vaatteita ja rahaa. Tunkeutujat enimmäkseen välttävät ruokaa, koska he eivät pidä possusta.

Majnarićin mukaan laittomien siirtolaisten aiheuttama ongelma on jäänyt täysin koronapandemian jalkoihin. Vastuulliset kyllä tietävät mitä on meneillään mutta eivät reagoi. Seurauksena luottamus poliisiin on huvennut.

Viikonloppuasuntojen murrot, ajoneuvovarkaudet ja muut siirtolaisten tekemät rikokset ovat muodostuneet uudeksi normaaliksi. Ppaikalliset asukkaat eivät yksinkertaisesti enää aina ilmoita siirtolaisten tekemistä rikoksista, sillä he ovat havainneet siirtolaisten olevan ”koskemattomia”.

Vaikka poliisi saisikin rikolliset siirtolaiset kiinni, ainoa seuraamus on maasta poistaminen tulosuuntaan – ja samat henkilöt ovat kohta uudelleen Kroatiassa pyrkimässä kohti Länttä ja rötöstelemässä. Koska paikalliset asukkaat joka tapauksessa joutuvat kärsimään nahoissaan laittomien siirtolaisten aiheuttaman vahingon, he eivät aina ilmoita rikoksista poliisille.

Siirtolaiset liikkuvat 20-50 henkilön ryhmissä, ja jos paikalliset vastustavat, he tietävät, että kaikista seuraamuksista he joutuvat vastaamaan itse. Valtio suojelee laittomia siirtolaisia, vaikka he olisivat aseistautuneet macheteilla ja kivääreillä.

Kroatian vuoristoseutujen asukkaiden tulee vain opetella elämään laittomien siirtolaisten joukossa, jotka varastelevat, ryöstelevät, uhkailevat ja aiheuttavat pelkoa.