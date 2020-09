Laittomien siirtolaisten hengenvaarallinen pakomatka Ranskasta Britteinsaarille veneellä – ”Siellä on vain jumala, vesi ja me!”

Yhä useammat laittomat siirtolaiset vaarantavat henkensä ja matkaavat pienissä veneissä Englannin kanaalin yli Ranskasta Britanniaan. Monet pakenevat epätoivoisesti työttömyyttä ja kodittomuutta, mistä he ovat joutuneet kärsimään muualla Euroopassa.

Ranskan merivartioston mukaan jo vähintään 6200 laitonta siirtolaista on pyrkinyt Englannin kanaalin yli tämän vuoden aikana.

Siirtolaiset joutuvat turvautumaan veneisiin, koska Calaisssa Ranskassa tavaraliikenne tarkastetaan nykyään läpikotaisin. Aiemmin elintasopakolaiset salamatkustivat rekoissa ja kuorma-autoissa Britanniaan.

Euroopan unionissa, erityisesti Ranskassa ja Italiassa vallitsevat huonot asumisolot ajavat elintasopakolaisia vaaralliseen Kanaalin ylitykseen. Myös Britannian sisäministeri Priti Patelin sanotaan syyttäneen siirtolaisten saapumisesta Ranskaa.

– Siirtolaiset pitävät Ranskaa rasistisempana maana kuin Britanniaa, koska he eivät saa sieltä töitä, sisäministeriä lähellä oleva lähde on kertonut Patelin sanoneen.

Kuoleman reitti

Walid on Bidoon-heimon jäsen Kuwaitista. Hän on yrittänyt Kanaalin yli Britanniaan jo kolmesti. Kahdesti alueella oli liikaa poliiseja. Kolmannella yrityksellä kumivene puhkesi ja matka keskeytyi alkuunsa.

Walid saapui Euroopan unionin alueelle Kreikassa, missä hän antoi sormenjälkensä Dublin-menettelyn mukaisesti. Sitten mies matkusti Saksan kautta Ranskaan, missä hän tapasi päättäväisen Falahin, jonka turvapaikkahakemus oli hylätty Saksassa.

– Vaikka tämä reitti on nimetty Kuoleman reitiksi, haluamme yli. Suuntaamme kohti tuntematonta – siellä on vain jumala, vesi ja me, Falah julisti Ranskassa.

Syyskuun alussa Walid viimein pystyi toteuttamaan unelmansa – hän saavutti Britannian suoritettuaan 33 kilometrin hengenvaarallisen matkan kumiveneessä. Pakomatkasta Walid joutui maksamaan ihmissalakuljettajalle 3000 euroa.

Walid ei aio poistua Britanniasta. Hän on päättänyt hakea sieltä turvapaikkaa. Falah on vielä Ranskassa.

Lähteet AFP, The Local.fr, Kansalainen