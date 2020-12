Laittomien siirtolaisten leiri Bosniassa lakkautetaan – siirtolaisia avustava järjestö kritisoi: ”Jos ihmisillä olisi mahdollisuus muuttaa Länsi-Eurooppaan laillisesti ja turvallisesti, he eivät olisi täällä”

Lipan siirtolaisleiri Bosnian luoteisosassa majoittaa 1300 laitonta siirtolaista. Leiri piti sulkea jo perjantaina, mutta muutaman päivän jatkoaika on odotettavissa, kunnes Bosnian viranomaiset löytävät jonkin muun paikan alueella oleileville siirtolaisille.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) syyttää tilanteesta Bosnian viranomaisia. Leiriin oli luvattu vetää sähköt ja vedet sekä parantaa alueelle johtavaa tietä, mutta IOM väittää, että parannuksia ei ole tehty.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mihin 1300 siirtolaista sijoitetaan. Lähimetsissä majailee lisäksi noin 1500 laitonta siirtolaista.

Silvia Maraone siirtolaisia avustavasta Ipsia-järjestöstä kertoo, että osa siirtolaisista aikoo siirtyä maan pääkaupunkiin Sarajevoon ja osa palaa Serbiaan parempien olosuhteiden pariin. Loput yrittävät päästä Länteen.

– Osa yrittää ”peliä”. Mutta he eivät ole siihen valmiita, he yrittävät vain koska on pakko, Maraone sanoo.

”Peliksi” laittomat siirtolaiset nimittävät läpimurtoyrityksiään rajoilla. Siirtolaiset ovat lähtöisin useista eri maista, ja monet ovat yrittäneet jo pitkään pääsyä vauraaseen Eurooppaan.

Pelin lämmittelykierros alkaa yleensä Turkista, johon osa siirtolaisista saapuu lentoteitse. Pelin lämmittely kulkee Kreikan, Makedonian ja Serbian läpi Bosnia-Hertsegovinaan Kroatian rajan tuntumaan, jossa varsinainen peli alkaa.

Makedonian ja Serbian viranomaiset yleensä päästävät siirtolaiset mielellään eteenpäin jatkamaan matkaansa. Kroatian jälkeen peli etenee Slovenian läpi Italian rajalle.

Osa siirtolaisista voittaa pelin ja pääsee rajojen läpi Italiaan. Merkittävä osa jatkaa Italiasta matkaansa syvemmälle Eurooppaan hakemaan mahdollisesti turvapaikkaa.

Tilanne Bosniassa muodostuu nyt entistä kaoottisemmaksi, ja taistelut eri etnisyyksien välillä lisääntyvät, pelkää Maraone.

No Name Kitchen -järjestö (NKK) kritisoi Euroopan unionia. Järjestön mukaan EU pyrkiessään suojaamaan ”Euroopan linnoitusta” vain kaataa rahaa Balkanille ja tukee viranomaisia mutta unohtaa laittomat siirtolaiset.

NKK arvostelee voimakkaasti Euroopan siirtolaispolitiikkaa. Siirtolaiset eivät olisi Balkanilla, jos he pääsisivät laillisia kanavia pitkin Länteen.

– Jos ihmisillä olisi mahdollisuus muuttaa laillisesti ja turvallisesti [Länsi-Eurooppaan], he eivät olisi täällä. Jos ihmisillä olisi edes kunnon leiri missä elää, he eivät olisi metsissä ilman veden saantia, NKK:sta kritisoidaan.

Lähteet Balkan Insight, Kansalainen.