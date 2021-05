Laittomien siirtolaisten matka Iranista Balkanille maksaa jopa 8000 euroa – koronapandemialla ei vaikutusta laittomaan siirtolaisuuteen

Koronaviruspandemia ei ole vaikuttanut merkittävästi Balkanin kautta Euroopan unioniin pyrkivien laittomien siirtolaisten salakuljetukseen, ja jotkut maksavat jopa 8000 euroa näistä matkoista.

Vastikään julkaistussa Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen maailmanlaajuisen aloitteen (GI-TOC) raportissa arvioidaan, että pelkästään Balkanin alueen ihmiskaupan markkinoilla liikkuu vuosittain vähintään 50 miljoonaa euroa.

Jotta Länsi-Balkanin kautta pääsisi Afganistanista tai Iranista Länteen, laittomien siirtolaisten on maksettava ihmissalakuljettajille 3500-5000 euroa, jos matkalaiset kulkevat maitse. Hieman ylellisempi vaihtoehto on matkustaa ihmissalakuljettajien aluksilla Montenegron satamiin, mutta näin ylellisestä matkasta veloitus on jopa 8000 euroa.

Siirtolaisten on halvinta siirtyä Montenegron sisällä Bosnia-Hertsegovinan rajalle, josta he maksavat keskimäärin 20 euroa ”oppaille”. Kun he saapuvat Bosnia ja Hertsegovinaan ja saavuttavat sen Kroatian tai EU:n vastaisen rajan, hinta nousee jo 100-300 euroon.

Eniten laittomien siirtolaisten lompakkoa tyhjentävät hyvin valvottujen rajojen ylitykset, jollainen on muun muassa Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan välinen raja. Laittomien maahanmuuttajien matka Bosnia-Hertsegovinasta Kroatian kautta Sloveniaan maksaa jopa 2000 euroa.

Huolimatta rajavalvonnasta siirtolaiset onnistuvat usein ylittämään rajat. Raportin mukaan tämä voi olla seurausta maaston hyvin tuntevan paikallisen väestön, siirtolaisten ja joidenkin poliisien välisistä kytköksistä.

Monet salakuljettajat ovat hyvin varusteltuja ja verkostoituneita. Edes koronaviruspandemia ei ole vakavasti häirinnyt salakuljettajien liiketoimia.

Raportissa myös todetaan, että Länsi-Balkanilla tuotetut laittomat voitot pestään useimmiten alueella.

– Alueella ansaitut ja pestyt likaiset rahat ylläpitävät rikollisuuden ja korruption ekosysteemiä, kertoo yksi raportin tekijöistä Kristina Amerhauser.

Lähde Kamenjar.