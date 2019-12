Laittomien siirtolaisten pitkä lakko Pariisissa tuotti tulosta – useille on myönnetty oleskelulupa

Viisi laitonta siirtolaista on saanut oleskeluluvan puoli vuotta kestäneen lakon tuloksena. Ilman henkilöasiakirjoja ja työlupia maassa olevat siirtolaiset syyttävät kuriiripalvelu Chronopostia epäinhimillisistä työolosuhteista.

Pariisissa noin 40 laitonta siirtolaista aloitti lakon 11. kesäkuuta, koska heidän mielestään kuriiripalvelu Chronopost kohteli heitä kuin orjia. Näihin päiviin saakka lakkoilleet siirtolaiset olivat pystyttäneet telttaleirin Chronopostin toimiston eteen Alfortvillessä Pariisissa.

Lakkoilijoiden mielestä Chronopost käytti hyväkseen heidän paperitonta statustaan ja teetti liian pitkiä työpäiviä, yötyötä sekä pakotti kantamaan raskaita kuormia.

Monet lakkoilevista siirtolaisista käyttivät kavereidensa tai perheenjäsentensä työlupia, koska heillä ei ollut omia dokumentteja. Samoilla papereilla saattoi työskennellä jopa kaksi tai kolmekin henkilöä.

Ouest France kertoo, että puoli vuotta kestänyt lakko on tuottanut tulosta. Val-de-Marnen prefektuuri on myöntänyt viidelle lakossa olleelle laittomalle siirtolaisille oleskeluluvat. Kolmekymmentä tapausta on vielä käsittelyssä.

– Pysymme siellä, kunnes kaikkien Chronopostille työskennelleiden tilanne on selvitetty, lakkoa järjestellyt Christian Schweyer kertoi.