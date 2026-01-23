Laki holokaustin kiistämisen kriminalisoimiseksi voimaan

Lisäys rikoslakiin astuu voimaan 26.1.2026.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen siten, että rikoslain 11 luvun 15 § tehdään muutos ja lisätään uusi 10 b §.

Rangaistussäännös koskee joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehdyn rikoksen, hyökkäysrikoksen ja sotarikoksen julkista kiistämistä, puolustelemista ja vakavaa vähättelemistä. Säännös koskee ainoastaan sellaisten rikosten kiistämistä, jotka tunnustettu kansainvälinen tuomioistuin, kuten esimerkiksi ICC, on lainvoimaisella ratkaisulla todennut tapahtuneiksi. Lisäksi säännöksen soveltaminen edellyttää, että teko on tehty rasistisella perusteella tavalla, joka on omiaan yllyttämään vihaan tai väkivaltaan kansanryhmää tai sen jäsentä kohtaan sekä häiritsemään yleistä järjestystä. Myös oikeushenkilö voisi joutua tällaisesta teosta rangaistusvastuuseen.

Vakavan kansainvälisen rikoksen kiistämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Se on virallisen syytteen alainen rikos rasisminvastaisen puitepäätöksen edellyttämällä tavalla.

Lakimuutoksen taustalla on Euroopan komission Suomea vastaan käynnistämä rikkomusmenettely rasisminvastaisen puitepäätöksen toimeenpanosta. Lisäksi sen taustalla on valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Säännöksellä ei ole tarkoitus rajoittaa asiallista keskustelua yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista tai historiallisista tapahtumista tai niiden tulkinnasta. Rangaistavaa ei ole esimerkiksi joukkotuhontarikoksiin johtaneiden syiden tai niitä koskevien tuomioistuinratkaisujen asiallinen julkinen analysointi tai kritisointi. Valmistelussa onkin kiinnitetty erityistä huomiota sananvapauden turvaamiseen.

Oikeusministeriö