Lakiehdotus mullistaa ambulanssikuljetusten rahoituksen – näin muutos vaikuttaa kansalaisiin

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema lakiehdotus siirtäisi ambulanssikuljetusten rahoitusvastuun hyvinvointialueille ja mahdollistaisi uusien asiakasmaksujen perimisen.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa lakiehdotuksesta, joka koskee ambulanssikuljetusten järjestämis- ja rahoitusvastuun uudistamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutoksia. Arviointineuvoston mukaan esityksen vaikutuksia on käsitelty ”monipuolisesti ja pääosin perusteellisesti”.

Lakiehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa terveydenhuollon monikanavaista rahoitusjärjestelmää ja varmistaa, että asiakasmaksut pysyvät jatkossakin kohtuullisina. Esityksen mukaan ensihoidon kuljetusten sekä muiden Kansaneläkelaitoksen korvaamien sairaankuljetusten järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyisi kokonaan hyvinvointialueille.

Kuljetuskorvaukset poistumassa – hyvinvointialueille oikeus periä maksuja

Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että ensihoitoon sisältyvien kuljetusten ja kiireettömien sairaankuljetusten korvaukset lakkautetaan. Jatkossa kuljetukset rahoitettaisiin valtion varoista, ja hyvinvointialueille säädettäisiin mahdollisuus periä niistä asiakasmaksuja.

Samalla asiakasmaksujen määrät ja niihin liittyvät tulorajat sidottaisiin hyvinvointialueiden hintaindeksiin.

Vaikutukset kuvattu ”ansiokkaasti” – erityisesti kuljetuspalvelujen käyttäjät huomioitu

Arviointineuvoston mukaan lakiehdotuksesta saa selkeän käsityksen sen taustoista, tavoitteista ja keskeisistä esityksistä. Lausunnossa todetaan, että vaikutuksia eri väestöryhmiin on kuvattu ”seikkaperäisesti”, ja erityisesti ensihoitopalvelujen kuljetuksia käyttävien henkilöiden asemaa on tarkasteltu perusteellisesti.

Lakiehdotuksessa on myös runsaasti määrällisiä arvioita kustannuksista ja säästöistä.

Huoli asiakasmaksujen yhteisvaikutuksista

Arviointineuvosto nostaa esiin tarpeen tarkentaa, voivatko aiemmin tehdyt ja nyt ehdotetut asiakasmaksujen korotukset yhdessä johtaa siihen, että joidenkin väestöryhmien oikeus sosiaaliturvaan heikentyisi.

Lausunto koskee hallituksen esitysluonnosta (STM108:00/2023), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvostolle 20.2.2026.

Arvio: esitysluonnos täyttää vaatimukset

Arviointineuvoston mukaan hallituksen esitysluonnos täyttää ”kiitettävästi” lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Neuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia.

