Lakiluonnos esitutkintaviranomaisten ja syyttäjän asiakirjojen salassapitoperusteista lausunnolle

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jonka tavoitteena on selkeyttää yksityiselämän suojaa koskevien salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten ja tiedotusvälineiden mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niitä koskevista viranomaispäätöksistä.

​​​​Luonnos on valmisteltu oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, ja se on osa laajempaa kokonaisuutta julkisuuslain ajantasaistamiseksi. Eduskunnan oikeusasiamies on esittänyt, että esitutkinta-asiakirjojen salassapitoperusteiden uudistaminen otettaisiin erikseen valmisteltavaksi, jotta sen ratkaisu ei viipyisi julkisuuslain laajempaa uudistusta odoteltaessa. Tarkoitus on, että ehdotetut lainmuutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Suomenkielisestä aineistosta voi antaa lausuntoja 23.9.2022 saakka.

Lausuntoaineistojen ruotsinkieliset käännökset ovat vielä osittain kesken. Ruotsinkielisen aineiston lausuntoaikaa tullaan jatkamaan vastaamaan suomenkielistä.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta, p. 029 515 0136, etunimi.sukunimi@gov.fi

lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, p. 029 515 0100, etunimi.m.sukunimi@gov.fi

