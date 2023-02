Lakot alkavat, AKT hylkäsi sovintoehdotukset riittämättöminä

Tiedote 14.2.2023 | Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

AKT aloittaa lakot ahtausalalla ja kolmella autoliikenteen alalla. Ensimmäiset lakot alkavat jo puolilta öin. Neuvotteluja käytiin viime hetkiin asti, mutta sovittelija Leo Suomaan sovintoehdotukset oli pakko hylätä riittämättöminä. Lisäksi AKT antaa uusia lakkovaroituksia.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT kävi työehtosopimusneuvotteluja työnantajajärjestöjen ja sovittelijan kanssa viime hetkille tiistai-iltana. Sovittelija Leo Suomaa antoi sovintoesitykset sekä ahtausalalle että kuorma-auto-, säiliöauto- ja öljytuotealalle sekä terminaalitoiminta-alalle.

AKT:n jaostot ja liiton hallitus käsittelivät sovintoesityksiä kokouksissaan jo tiistai-iltana. Esitykset oli kuitenkin pakko hylätä täysin riittämättöminä. Neuvotteluja on käyty joulukuun alkupuolelta saakka, mutta tekstikysymyksiä on haluttu ratkoa vasta viime hetkellä ja niitä on yhä pahasti auki.

– Sen enempää tekstikysymyksiin kuin riittäviin palkkaratkaisuihin ei työnantajapuolella löytynyt mielenkiintoa, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko toteaa.

Työnantajien linja on ollut jättää sopimuspöytien päätäntävalta koko työmarkkinakierroksella teknologiateollisuuden yrityksille. AKT:lle siellä sovittu niukka linja ei riitä, joten lakot alkavat. Tavoite on saada palkkatasoa parannettua ja korjattua, etteivät reaalipalkat putoa. Myös työehtojen laadullisessa kehittämisessä on vielä sopimatta tärkeitä kysymyksiä.

Lakot alkavat keskiviikkona 15.2.

Koska sovittelu ei tuottanut tulosta ahtausalan lakko alkaa satamissa huomenna 15.2. aamulla klo 6.00 ja siitä eteenpäin toistaiseksi.

Kuorma-auto- sekä säiliöauto- ja öljytuotealan lakot alkavat 15.2. jo vuorokauden vaihtuessa ja päättyvät 21.2. puolilta öin kello 24.

Terminaalitoiminta-alan lakko alkaa huomenna 15.2. aamulla kello 6.00 jatkuen 22.2. aamuun kello 6.00.

Lakot koskevat kaikkia lakkoon kuuluvilla toimipaikoilla työskenteleviä AKT:n neuvottelemien työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä. Lisätiedot toimipaikoista, joita lakko koskee, löytyvät sivustolta akt.fi/neuvottelut/lakkoinfo/keita-lakko-koskee/

Lakko koskettaa noin 9000 työntekijää.

Uusia lakkovaroituksia 1.3. alkaen

AKT antaa samalla uusia lakkovaroituksia:

Kuorma-autoalan, huoltokorjaamoiden ja säiliöautoalan osalta lakko alkaa 1.3. klo 03.00 ja päättyy 8.3. klo 03.00

Linja-autohenkilökunnan osalta lakko alkaa 1.3. klo 03.00 ja päättyy 10.3. klo 03.00

Öljytuotealan osalta lakko alkaa 1.3. klo 05.00 ja päättyy 8.3. klo 05.00

Terminaalitoimintaa koskeva lakko alkaa 1.3. klo 06.00 ja päättyy 8.3. klo 06.00

AKT:n neuvottelujen etenemistä voi seurata osoitteessa akt.fi/neuvottelut.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry