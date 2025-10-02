Lammas tapettiin aitaukseen – poliisi pyytää havaintoja 

Poliisi pyytää havaintoja 28.-29.9, sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tapahtuneeseen eläinsuojelurikokseen ja varkauteen liittyen.

-Vantaan Luotikujalla sijaitsevassa aitauksessa laiduntamassa ollut lammas oli tapettu aitaukseen. Jälkien perusteella lammas oli tapettu aitauksen sisällä ja nostettu sen jälkeen aidan yli. Jäljet päättyivät aitauksen portin etupuolelle ja epäilemme, että siitä lammas on kuljetettu pois mahdollisesti autolla, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Markku Lylykangas.

-Pyydämme havaintoja nimenomaan tekopaikalta ja siellä öiseen aikaan havaituista henkilöistä tai ajoneuvoista. Kaikki havainnot ovat meille arvokkaita epäillyn tai epäiltyjen tavoittamiseksi. Havainnoista pyydämme ilmoittamaan Itä-Uudenmaan poliisin vihjepostiin vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi, kehottaa Lylykangas.