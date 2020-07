Länsi-Balkanin rikollisryhmät maailmalla

Entisen Jugoslavian alueella alkunsa saaneet rikollisryhmät ovat laajentaneet toimintaansa ulottumaan Euroopan ohella latinalaiseen Amerikkaan ja eteläiseen Afrikkaan. Niistä on samalla tullut tärkeä toimija kansainvälisessä rikollisuudessa.

Tilannekuvaus esitetään sveitsiläisperäisen asiantuntijaverkoston Global Initiative Against Transnational Organized Crime tuoreessa raportissa. Länsibalkanilaiset rikollisjoukot Albaniasta, Bosnia-Herzegovinasta, Kosovosta, Montenegrosta, Pohjois-Makedoniasta ja Serbiasta ovat erikoistuneet erilaiseen salakuljetukseen.

Raportissa on analysoitu rikollisryhmien kehitystä pienimuotoisesta, tavanomaisesta rikollisuudesta korkeammalle ´arvoketjussa´, jonka tuloksena ryhmät ovat suuren luokan huumekaupan toimijoita Euroopan ohella Etelä-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa.

Länsi-Euroopan osalta raportti keskittyy Italiaan, Espanjaan, Hollantiin ja Tshekkiin. Huumeita tuodaan erityisesti Adrian meren yli Barin ja Anconan kautta lähinnä Albanian Durresin satamasta lähtevillä lautoilla. Italiassa asuvilla albanialaisilla salakuljettajilla on kaksi etua puolellaan. Heillä on yhteydet jakelijoihin Italiassa sekä kontaktit toimituksia järjestäviin Albaniassa.

Espanjan rannikolla Valencia on vastaavasti Serbian ja Montenegron rikollisten keskeinen salakuljetusreitti. Valencia on ollut erityisen tärkeä montenegrolaisen Kotor-ryhmän kehitykselle.

Albanian mafia on aktiivinen Hollannissa, jossa sen toiminta ulottuu maahanmuuttajien salakuljetuksesta huumekauppaan. Tshekissä toimii lukuisia tunnettuja balkanilaisia rikollisia, joilla joko on tai on ollut laillisia rekisteröityjä yrityksiä. Turkin suunnalla harjoitetaan perinteisesti tupakan salakuljetusta, nykyisin myös maahanmuuttajien.

Raportin mukaan suurin osa rikollisjengeistä Länsi-Euroopassa on eräänlaisessa kiitollisuudenvelassa vanhan polven, entisen Jugoslavian aikaisille rikollisille, joista monet aloittivat uransa varkaina ja murtomiehinä. Sittemmin joistakin tuli ´sotalordeja´.

Eräs heistä oli ”Arkan” eli Zeljko Raznatovic. Pikkurikollisena uransa aloittanut Arkan johti puolisotilaallisen, ”tiikereiksi” kutsuttujen joukkojen toimintaa Bosnian sodassa. Tilillä on raskaita sotarikoksia, ilmeisesti Srebrenica mukaanlukien.

Arkanin v. 2000 surmannut serbialainen Dobrosav Gavric on eräs Etelä-Afrikkaan huumekaupan pariin siirtyneistä rikollisista. Siellä on kuollut lukuisia hänen jälkeensä tulleita rikollisia parin viime vuoden aikana. Gavric odottaa luovutusta Serbiaan. Raportin mukaan uusi sukupolvi rikollisia on ottamassa eteläisen Afrikan huumekauppaa haltuunsa.

Eteläiseen Amerikkaan rikollisryhmät ovat rantautuneet v. 2008 lähtien. Suurin syy tälle on Euroopassa kasvanut kokaiinin kysyntä. Tarjonta Kolumbiasta on hiipunut sikäläisen rauhansopimuksen 2016 jälkeen. Albaniasta, Serbiasta ja Montenegrosta on siirtynyt toimeliaita rikollisia tuotannon alkulähteille. Hankintaa suoritetaan perinteisten Kolumbian ja Ecuadorin ohella Uruguayssa, Perussa ja Brasiliassa.

Lähde Balkan Insight.