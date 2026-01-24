Lapin poliisi pyytää havaintoja kahteen väkivaltarikokseen Torniossa

Torniossa tapahtui kaksi väkivaltarikosta, joihin poliisi pyytää havaintoja.
Torniossa Kristinebergintiellä tapahtui epäilty väkivallanteko 17.1.2026 kello 22.50-23.15. Tilanteessa käytettiin teräasetta ja tapahtumat olivat mahdollisesti ulkoalueella. Uhri sai asiassa vakavia vammoja.
Torniossa Hallituskadulla sijaitsevan kerrostalon rappukäytävässä mies yllätti neljä henkilöä murtautumassa asuntoonsa 21.1.2026 noin kello 05.00. Miehen päälle käytiin kaikkien neljän toimesta ja tekijöillä oli mukanaan kättä pidempää. Mies sai napattua yhdeltä astalon kädestä ja sai sillä huidottua takaisin.
Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista numeroon 0295466259 tai vihjeet.lappi@poliisi.fi
