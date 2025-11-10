Lapsenomaisia seksinukkeja ostetaan ja myydään Ruotsissa

Useita ruotsalaisia miehiä on syytetty lapsenomaisen seksinuken ostamisesta tai hallussapidosta, mutta useita on vapautettu syytteistä, koska aikomusta ei voitu perustella.

”Joissakin tapauksissa on ongelmia juuri aikomuskysymyksessä, miksi olet hankkinut tällaisen? Johtuuko se siitä, että ne ovat pieniä vai siksi, että haluat heidän jäljittelevän lasta?”, sanoo poliisitarkastaja Louise Åhlén poliisin kansallisesta operaatio-osastosta.

Lapsenomaisten seksinukkejen myynti Sheiniltä on herättänyt voimakkaita reaktioita Ranskassa viikon aikana. Mutta ilmiö tapahtuu myös Ruotsissa.

”Meillä on yhteistyötä sekä Interpolin että Europolin kanssa, joissa tarkastellaan eri maita, joissa tähän tilanteeseen on puututtu.” Åhlén sanoo.

– Ruotsissa tämä on rikos, jota sanotaan lapsipornografiarikokseksi. Se voi olla myös yhteydessä muihin lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön takavarikointiin, hän sanoo.

Useita ruotsalaismiehiä vastaan on nostettu syytteet

Åhlénin mukaan poliisi tarkastelee eri tekijöitä, kun arvioidaan, voiko seksinukke olla tutkinnan kohteena.

– Se tehdään samalla tavalla kuin tiedoston, kuvan tai elokuvan kohdalla. Katsotaan, onko lapsi tai tämä nukke käynyt läpi murrosiän kehityksensä, vai onko se sitä, mitä pidämme lapsena?.

Tutkitaan myös, onko nukella seksuaalisia ominaisuuksia, voidaanko sitä pitää seksuaalisesti loukkaavana lapsille yleensä ja miten nukkea on markkinoitu tai kuvattu ostettaessa.

Åhlén ei voi vastata, kuinka yleistä on, että Ruotsissa ostetaan lapsenomaisia seksinukkeja, mutta useita miehiä on syytetty tilaamisesta tai tällaisten nukkejen pitämisestä kotona. Monet ovat vapautuneet, koska aikomusta ei voitu perustella.

Lasten hyväksikäyttö saatava pois markkinoilta

Hän korostaa, että on tärkeää, että sekä poliisin työ että lainsäädäntö pysyvät ajan tasalla siitä, miten lapsia käytetään hyväksi.

”Kaikki lapsiin kohdistuva rikkomus, mikä luodaan tai myydään millään tavalla on jotain, minkä vuoksi meidän pitäisi työskennellä saadaksemme sen pois markkinoilta. Yksinkertaisesti kunnioittaen lapsia”, Åhlén sanoo.

”Kehitys siitä, miten lapsia hyväksikäytetään eri tavoin, on muuttunut. Meidän on tärkeää pysyä perässä ja katsottava, että myös lainsäädäntö pysyy mukana.”

