Lapsenraiskaajalle ehdoton vankeustuomio Oulussa

Oulun käräjäoikeus on 30.9.2025 tuominnut 31-vuotiaan Sami Kukkosen lapsenraiskauksesta ehdottomaan kolmen vuoden vankeuteen.

Tekohetkellä 29-vuotias Kukkonen oli sopinut tapaamisesta viestipalvelu Snapchatissa 15-vuotiaan kehitysvammaisen tytön kanssa. Kukkonen tapasi 1.7.2023 lyhyen viestittelyn jälkeen tytön ulkona ja vei hänet läheiseen metsään, jossa raiskasi hänet. Psykologisen tutkimuksen perusteella tytön kehitysikä oli tuolloin ollut noin 6 vuotta.

Kukkonen on myöntänyt yhdynnän, mutta kiistänyt syytteen. Hänen mukaansa puhelimessa oli sovittu seksin harrastamisesta. Hän ei kertomansa mukaan tiennyt tytön ikää, eikä ollut ymmärtänyt tämän olevan kehitysvammainen.

Käräoikeus tuomitsi Kukkosen kolmen vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen lisäksi korvaamaan uhrille yhteensä 6000 € viivästyskorkoineen alkaen 1.7.2023. Hänet velvoitettiin maksamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80 € sekä avustajien palkkioita yhteensä 4676,13 € korkoineen 30.10.2025 lukien.

Tuomio ei ole lainvoimainen.