Lapset lähetettiin jakamaan ystävänpäiväkortteja aikuisille maahanmuuttajamiehille

Vihreiden kampanja, jossa lapset tekevät ystävänpäiväkortteja turvapaikanhakijamiehille, on jakanut Crowborough’n kahtia ja lisännyt huolta rikostaustaisten tapausten kasvusta.

Crowborough’n entiseen koulutusleiriin majoitetut yksin tulleet aikuiset miespuoliset turvapaikanhakijat ovat saaneet paikallisten lasten askartelemia ystävänpäiväkortteja. Ele on osa vihreän paikallispoliitikon käynnistämää “tervetuloa”-kampanjaa, joka on jakanut mielipiteitä ja nostanut esiin vakavia huolia lasten turvallisuudesta.

East Sussexin maakuntavaltuutettu Anne Cross kertoi tehneensä ystävänpäiväkortteja yhdessä lastenlastensa kanssa ja vievänsä ne henkilökohtaisesti vastaanottokeskukseen. Hänen mukaansa “ihmisten tarinoiden kuuleminen hälventää pelkoja”, ja hän rohkaisi muitakin asukkaita osoittamaan “rakkautta ja solidaarisuutta”.

Kuvakaappaus X.

Kaikki eivät kuitenkaan jaa Crossin näkemystä.

Paikallinen konservatiivinen kansanedustaja Nus Ghani piti ajatusta täysin sopimattomana ja muistutti, että kyse on yksin tulleista aikuisista miehistä, joiden kanssa lasten vuorovaikutusta tulisi harkita erityisen tarkasti. Ghanin mukaan kampanja osoittaa “täydellistä piittaamattomuutta turvallisuudesta”.

Taustalla hallituksen uusi majoituslinja

Britannian Labour-hallituksen linjauksen mukaan Crowborough’n alueelle voidaan sijoittaa jopa 500 aikuista miespuolista turvapaikanhakijaa. Ensimmäinen 27 miehen ryhmä saapui tammikuun lopussa. Tarkoituksena on vähentää hotellimajoitusta, joka maksaa veronmaksajille yli 9 miljoonaa puntaa päivässä.

Paikalliset asukkaat ovat vastustaneet hanketta äänekkäästi. Mielenosoituksia on järjestetty viikoittain, ja kritiikki kohdistuu erityisesti siihen, että entinen kadettikoulun alue ei ole turvallinen eikä suunniteltu satojen aikuisten miesten majoittamiseen.

Crowborough Shield -kansalaisryhmän puheenjohtaja Kim Bailey syyttää sisäministeriä siitä, että tämä “jyräsi päätöksen läpi salassa, välittämättä pätkääkään paikallisten huolista”. Baileyn mukaan alueen suojaus on heikko ja nuorilta pois otettu tila on muutettu “joukkomajoitukseksi”.

Rikostaustaisten tapausten kasvu lisää epäluuloja

Viranomaiset vakuuttavat, että kaikki tulijat tarkastetaan biometrisillä ja rikostaustaa koskevilla tietokannoilla. Käytäntöjen toimivuus on kuitenkin herättänyt epäilyjä, sillä viime vuosien aikana useita rikoksiin syyllistyneitä turvapaikanhakijoita on päätynyt majoituspaikkoihin eri puolilla Britanniaa.

Esimerkkejä on kertynyt runsaasti:

– Manchesterissa paljastui alkuvuodesta syyrialaismies, joka oli tuomittu Saksassa alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

– Walsallissa sudanilainen turvapaikanhakija tuomittiin 29 vuodeksi hotellityöntekijän raa’asta murhasta vain muutama kuukausi maahan tulonsa jälkeen.

– Eppingissä useat seksuaalirikoksista tuomitut turvapaikanhakijat ovat aiheuttaneet laajaa paikallista vastarintaa.

– The Sunin mukaan pelkästään vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla 339 turvapaikanhakijoiden majoitusosoitteisiin kytkeytyvää rikostapausta päätyi oikeuteen – joukossa ryöstöjä, pahoinpitelyjä ja useita raiskausepäilyjä.

Paikalliset pelkäävät, poliitikot kiistelevät – ja lapset tekevät kortteja

Keskustelu Crowborough’n majoituspaikasta on kärjistynyt nopeasti. Monien mielestä lasten käyttäminen “tervetulokampanjassa” on viimeinen pisara tilanteessa, jossa turvallisuushuolia ei ole otettu vakavasti.

Samaan aikaan vihreät korostavat, että ele on tarkoitettu “inhimillisyyden osoitukseksi”.

