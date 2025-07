”Lapset pelkäävät mennä päivähoitoon” – päiväkodin työntekijät puhaltavat varoituspilliin, kun turvapaikkakeskuksen asukit tunkeutuvat tontille

Tässä ”uudessa Saksassa” päiväkotien työntekijöillä on varoituspillit. Lapset on koulutettu juoksemaan sisälle, jos naapurissa sijaitsevasta turvapaikkakeskuksesta tai kodittomien asuntolasta tuleva tunkeutuja tulee taas tontille.

Bochumin kaupungissa maahanmuuttajien ja asunnottomien majoituspaikka sijaitsee suoraan AWO:n päiväkodin vieressä Höntroper Straße -kadulla, mikä on aiheuttanut suuren skandaalin, jota kaupunki yrittää vähätellä. Tilanne on niin paha, että päiväkodin työntekijät on varustautuneet pilleillä, ja lapset on koulutettu juoksemaan sisälle päiväkotiin, jos läheisen turvapaikanhakijoiden/asunnottomien vastaanottokeskuksen asukkaiden kanssa tapahtuu uusi välikohtaus.

Päiväkodin työntekijät ja lapset ovat kauhuissaan useiden välikohtausten vuoksi, joihin kuuluu ”massiivisia verbaalisia hyökkäyksiä”, päiväkotiin on heitelty kiviä ja päiväkodin tontille on kiivetty. Turvapaikkakeskuksessa asuvien asunnottomien tiedetään kärsivän mielenterveys- ja päihdeongelmista.

Kuten Welt uutisoi: ”Vuoden alusta lähtien paikallisen päiväkodin opettajia on uhkailtu ja heitä on jopa heitelty kivillä. Vanhemmat ja lapset ovat nyt peloissaan…. Ensimmäisenä toimenpiteenä päiväkoti on laatinut lasten kanssa hätäsuunnitelman ja varustanut kaikki opettajat pilleillä.”

”Lapset koulutettiin. Teoriassa tämä tapahtuu, kun sattuu jokin välikohtaus ja pilliin puhalletaan. Lasten pitäisi jättää kaikki kesken ja juosta sitten sisälle päiväkotiin”, kertoi päiväkodissa olevan lapsen isä Nicola Heiland.

Päiväkodin työntekijät varustautuneet hätäpilleillä

Kaupunki ei tarjoa pitkän aikavälin ratkaisua, koska Saksan hallituksella itsellään ei ole ratkaisua maahanmuuttokriisiin tai pahenevaan rikoskriisiin. Sen sijaan päiväkotien työntekijät ovat yksinkertaisesti varustautuneet pilleillä.

Eräs äiti, Romy Keller, kertoi Weltille: ”Se suututtaa minua. En voi ymmärtää, miten kaupunki voi olla vastuussa siitä, että huumeriippuvaisten hätämajoituspaikka on aivan kahden koulun ja päiväkodin vieressä.”

Vanhemmat valittivat, että paikalle on toistuvasti lähetetty poliiseja hoitamaan väliintuloja, muun muassa silloin, kun päiväkodin henkilökunta joutui sanallisen häirinnän kohteeksi.

Saksalaisen WDR-radioaseman raportissa eräs äiti kertoi nähneensä erään naisen kiipeilevän näiden kahden laitoksen välisen aidan yli ja juoksevan sitten päiväkodin tontille. Äiti sanoi pelänneensä välittömästi tyttärensä turvallisuuden puolesta ja ilmoittaneensa asiasta päiväkodin johdolle. Päiväkodin henkilökunta löysi päihtyneen naisen ja saattoi hänet pois päiväkodin alueelta. Tapaukseen osallistuneiden lähteiden mukaan nainen ei osannut selittää, miksi hän oli siellä ja vaikutti hämmentyneeltä.

Welt kertoi erään miehen käyneen tontilla useita kertoja. ”Kerran hän yritti kiivetä aidan yli. Hän on uhkaillut sanallisesti opettajia. Ja tämä mies oli täällä useita kertoja, esimerkiksi hän avasi päiväkodin oven, mutta ei mennyt sisään.”

Lapset ovat niin kauhuissaan, että he kyselevät: ”Onko se paha mies tullut takaisin?”

Muut vanhemmat kertoivat nähneensä vastaavia tapauksia, mutta toistaiseksi heidän valituksensa ovat jääneet kaupunginhallitukselta vastaamatta.

”Kaupunki, pormestari, poliisi – he ovat pyytäneet apua kaikkialta, näköjään tuloksetta”, lukee WDR:n artikkelissa.

Lapset puhuvat ”alastomista miehistä” ja heräävät yöllä painajaisiin

Myös Radio Bochum kertoi tapauksesta ja totesi artikkelissaan: ”Lapset eivät enää halua mennä päiväkotiin, he pelkäävät ja näkevät painajaisia. Vanhemmille on vaikeaa, kun lapset puhuvat alastomista miehistä tai heräävät yöllä.”

Radioasema huomautti, että kaupunki ei ole edes asennuttanut näkösuojaa päiväkodin ja turvapaikkakeskuksen väliin. Se tarkoittaa, että keskuksen asukkaat voivat vapaasti tuijottaa lapsia ikkunoistaan tai keskuksen pihalta, jos he niin haluavat. Nyt vanhemmat vaativat ”kiipeilyn estävän aidan” ja näkösuojan rakentamista vähintäänkin heidän lastensa suojelemiseksi.

WDR kirjoittaa kuitenkin, että vanhemmat ”toivovat kaupungin löytävän vaihtoehtoisen majoituspaikan yhteismajoituksen asunnottomille asukkaille. Jos mahdollista, ei suoraan päiväkodin viereen”.

Vuonna 2019 WDR:n mukaan päiväkodin viereisessä rakennuksessa asui vain turvapaikanhakijaperheitä, mutta sittemmin siellä on asunut myös muita kodittomia.

WDR huomauttaa, että Bochumin kaupunki kieltäytyi antamasta haastattelua päiväkodin alueelle kiivenneestä naisesta, mutta julkaisi lausunnon, jonka mukaan kyseessä oli ”yksittäistapaus”.

Välikohtauksen jälkeen järjestyksenvalvojat partioivat aidan lähellä, mutta vain rajoitetun ajan. Päiväkodissa sattui kuitenkin muitakin välikohtauksia, muun muassa turvapaikkakeskuksen miehet lähestyivät lapsia kadulla päiväkodin ulkopuolella.

Ratkaisu ongelmaan: turvapaikanhakijat saisivat jäädä asuntolaan, muut kodittomat siirrettäisiin pois

Vanhempien toive turvakodin siirtämisestä ei näytä toteutuvan lähiaikoina. Sen sijaan työntekijöiden hyvinvointiliitto (AWO), joka ylläpitää kollektiivista turvapaikkaa, sanoo aloittavansa uusia turvatoimia. Turvallisuushenkilöstö toimii kuitenkin jo nyt 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Silti välikohtauksia sattuu jatkuvasti.

Kristillisdemokraatit (CDU), Vapaat demokraatit (FDP) ja Vapaiden kansalaisten valtuustoryhmät ovat nyt esittäneet kiireellisen esityksen, jotta laitos palautettaisiin takaisin vain turvapaikanhakijoille.

”Uskomme, että tämä on ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto”, CDU:n valtuustoryhmän johtaja Karsten Herlitz kirjoitti lausunnossaan. ”On kunnioituksen osoitus ottaa huomioon kunkin yksittäisen ryhmän tarpeet. Sen, mitä täällä tapahtui, pitäisi toimia varoituksena meille. Tapahtumat eivät ole anteeksiannettavia, mutta ne ovat selitettävissä.”

