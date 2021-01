Lapset söivät kannabista koulun pihalla Malmössä

Kolme lasta Monbijouskolanissa Malmössä söi keskiviikkona kannabista, kun he leikkivät ravintolaa koulun pihalla. Kaksi lapsista vietiin sairaalaan.

Kun nainen tuli iltapäivällä hakemaan tytärtään koulusta, hän huomasi, että tyttö ja muutamat muut 6-7 -vuotiaat lapset olivat löytäneet kannabispusseja ja syöneet huumetta.

Asiasta kertovan Aftonbladetin mukaan kaksi lasta vietiin sairaalaan tarkastusta varten, kun taas kolmas lapsi pidettiin kotona valvonnassa.

– Tämä on todella kauheaa. Olen ollut yhteydessä vanhempiin varmistaakseni, että lapset pärjäävät. Tämä on uskomaton puolustuskyvyttömien lasten ja yhteiskunnan rumimman puolen kohtaaminen. Tämä on kauheaa ja pelottavaa, ja ymmärrän täysin vanhempien huolenaiheet, koulun johtaja Sussi Sundblad pahoittelee.

Johtaja Sundblad sanoo, että asiasta on ilmoitettu poliisille ja sosiaalitoimeen. Tarkoitus on kartoittaa, voitaisiinko jotain tehdä koulun alueen valvonnan parantamiseksi iltaisin ja öisin.

– Meillä on jo käytäntö, jossa tarkistamme koulun pihalla joka aamu, onko siellä lasinkappaleita, roskaa tai muuta, mitä ei pitäisi olla koulun pihalla.

Johtaja Sundblad aikoo nyt harkita, onko käytäntöjä kehitettävä luotettavammiksi.