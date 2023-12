Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ehdollista ja yhdyskuntapalvelua 27-vuotiaalle miehelle

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on 13.12. tuominnut 27-vuotiaan helsinkiläismiehen ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja yhdyskuntapalveluun kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalipalveluiden ostamisen yrityksestä nuorelta. Rikosten tekoaika oli vuosina 2020-2021.

Kantasuomalainen mies on tunnustanut syyllistyneensä rikoksiin joista hänet tuomittiin. Mies on ollut yhteydessä kahteen alaikäiseen uhriinsa Snapchat-sovelluksen kautta.

Tekoaikana 12-13 -vuotias uhri oli kertonut ikänsä tekijälle, joka oli valehdellut olevansa 19-vuotias. Mies oli lähettänyt uhrille kuvia ja videon sukuelimestään, sekä videoita joissa hän on tyydyttänyt itseään. Viesteissä tekijä on muun muassa kysellyt uhrilta kuinka seksuaalisesti kokenut tämä on ja pyytänyt kertomaan tämän seksuaaliseen käyttäytymiseen ja kokemuksiin liittyviä asioita. Tekijä on kertonut omista seksuaalisista fantasioistaan ja kiihottuneisuudestaan yleisesti sekä asianomistajaan kohdistuen. Mies on lisäksi ehdottanut viesteissä uhrille sukupuoliyhteyttä. Uhri on lähettänyt miehen pyynnöstä itsestään alastonkuvia sekä videon rinnoistaan ja videon, jossa koskettelee sukuelimiään.

Mies ehdotti viesteissään uhrille sukupuoliyhteyttä noin 180 euron korvausta vastaan ja tiedustellut, paljonko hänen pitäisi maksaa oraaliseksistä. Uhri ei suostunut ehdotuksiin.

Toinen miehen uhreista oli tekoaikaan 15-vuotias ja hänenkin kanssaan yhteydenpito käytiin Snapchatissä. Mies oli lähettänyt uhrille kuvan sukuelimestään sekä seksuaalisväritteisiä viestejä.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen yhteensä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä 45 tunniksi yhdyskuntapalveluun. Hänet velvoitettiin lisäksi maksamaan aiheutetuista kärsimyksistä nuoremmalle uhrille 2000 euron korvaus, sekä vanhemmalle 300 euron korvaus.

Tuomio ei ole lainvoimainen.