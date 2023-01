Lapsipornoa julkaiseva Pornhub menettää maksuratkaisuja oikeudellisen takaiskun jälkeen

Luottokorttiyhtiöt Visa ja Mastercard kieltäytyvät nyt antamasta Pornhubille ja kaikille muille MindGeekin ylläpitämille pornosivustoille lupaa käyttää niiden maksuratkaisuja.

Viime vuoden helmikuussa nostettiin kanne luottokorttiyhtiö Visaa ja MindGeek-yritystä vastaan. MindGeek on ”IT-yhtiö”, joka omistaa ja ylläpitää Pornhubia ja monia muita suuria pornosivustoja. Kanteessa Visaa syytetään siitä, että se on tahallaan hyötynyt ihmiskaupan ja lapsipornon uhreista Pornhubin kanssa tekemänsä yhteistyön kautta.

Visa pyysi kanteen hylkäämistä, mutta Kaliforniassa toimiva liittovaltion piirituomari ei hyväksynyt kanteen hylkäämistä 29. heinäkuuta tänä vuonna.

”Olemme vahvasti eri mieltä tästä päätöksestä ja olemme luottavaisia tapauksemme suhteen”, toimitusjohtaja Al Kelly ilmoitti Visan lehdistötiedotteessa, jonka Visa julkaisi samana päivänä kuin hylkäävä päätös oli annettu.

Al Kelly toteaa lisäksi lehdistötiedotteessa, että tässä varhaisessa vaiheessa tuomioistuimen on oletettava, että kaikki kanteessa esitetyt väitteet pitävät paikkansa, vaikka ne eivät olisikaan oikeita tai todistettuja, sillä tämä tutkitaan myöhemmin prosessin aikana. Joka tapauksessa hän uskoo, että ”Visan roolia, toimintatapoja ja menettelyjä on kuvailtu väärin” kanteessa.

Liittovaltion piirituomari Cormac Carneyn mukaan Visa on tehnyt päätöksen pitää MindGeekiä edelleen asiakkaana, vaikka sen väitetään tietävän, että MindGeek hyötyy lapsipornosta. MindGeek puolestaan kertoo CNBC:lle, ettei se ole ”koskaan hyväksynyt lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai muuta laitonta materiaalia”.

Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Pornhub ja MindGeek ovat olleet uutisissa lapsipornosta hyötymisen vuoksi. Vielä vuonna 2019 kadonnut 16-vuotias löytyi Pornhubin kuvamateriaalista. New York Timesin mukaan tyttö oli esiintynyt ainakin 58 videoleikkeessä.

Toisessa New York Timesin raportoimassa tapauksessa 14-vuotias tyttö löydettiin Pornhubin videoista. Videoista ilmoitettiin viranomaisille, ei tosin Pornhubin itsensä toimesta, vaan luokkatoverin toimesta, joka tunnisti tytön. Molemmat tapaukset ovat johtaneet pidätyksiin ja tuomioihin osallisille, mutta Pornhub on kuitenkin välttynyt kokonaan seurauksilta, koska se on pelkästään hyötynyt pedofiilien sivustolle lataamista videoista.

Käräjätuomarin päätöksen seurauksena Visa ja Mastercard päättivät keskeyttää Pornhubin ja MindGeekin maksuratkaisut 4. elokuuta. Yhtiöt julkistivat tämän kuitenkin jo joulukuussa 2020, mutta tuolloin tehty päätös johti vain siihen, että Pornhubin käyttäjät eivät voineet maksaa verkkosivuston palveluista. Mainostajat saattoivat kuitenkin edelleen maksaa MindGeekille mainoksista Pornhubissa. Luottokorttiyhtiöiden viimeisin päätös tekee nyt lopun tästä.

