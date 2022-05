Lasten akuutteja maksatulehduksia havaittu useissa Euroopan maissa – Suomessa ei viitteitä tapausten lisääntymisestä

Britanniassa on todettu useita lasten maksatulehdus- eli hepatiittitapauksia huhtikuun alun jälkeen. Toukokuun alkuun mennessä varmistettuja tapauksia oli yhteensä 163. Britannian lisäksi muissa Euroopan talousalueen maissa on todettu samaan aikaan noin sata tapausta ja muualla maailmassa noin 450. Suomessa ole havaittu viitteitä lasten akuuttien maksatulehdusten lisääntymisestä, kerrotaan THL:n julkaisemassa tiedotteessa.

Kaikki sairastuneet ovat olleet alle 16-vuotiaita, useimmat 2–5-vuotiaita. Valtaosa tapauksista on ollut yksittäisiä. Vain muutamissa tapauksissa sairastuneella on ollut yhteys toiseen sairastuneeseen.

Sairastuneiden yleisimpiä oireita ovat olleet ihon kellastuminen, oksentelu, ulosteiden muuttuminen vaaleiksi, ripuli, pahoinvointi ja väsymys. Osalla lapsista oli sairastumista edeltävien viikkojen aikana ollut vatsakipua, oksentelua ja ripulia. Osa sairastuneista on tarvinnut sairaalahoitoa, ja pienelle osalle on jouduttu tekemään maksansiirto.

Aiheuttajaksi epäillään adenovirusinfektiota

Maksatulehdusten aiheuttajaksi epäillään virusinfektiota, mutta tutkimuksissa ei ole löydetty viitteitä, että aiheuttaja olisi jokin hepatiittiviruksista (A, B, C, D, E). Myöskään yhteyttä koronavirusinfektioon tai koronarokotteeseen ei ole havaittu. Monella sairastuneista on ollut aiemmin adenovirusinfektio, ja tällä hetkellä sitä pidetään todennäköisimpänä maksatulehdusten aiheuttajana.

Adenovirus on yleinen taudinaiheuttaja, jota esiintyy ympäri vuoden. Adenoviruksia tunnetaan useita eri tyyppejä. Infektio ilmenee tyypillisesti silmän sidekalvon tulehduksena ja aiheuttaa hengitystie- ja suolisto-oireita. Adenovirusinfektio on tavallinen pienten lasten infektio-oireiden aiheuttaja, ja taudin ilmaantuvuus on suurin alle 5-vuotiailla.

Adenovirusinfektio voi aiheuttaa myös maksatulehduksen, mutta tapaukset ovat harvinaisia ja ne paranevat yleensä hyvin. Tapauksia kuitenkin todetaan Suomessakin vuosittain. Immuunipuutteisille adenovirusinfektiot aiheuttavat usein vaikeampia oireita. Heillä infektio voi pitkittyä tai virus voi jäädä elimistöön piilevänä ja aktivoitua myöhemmin uudelleen.

THL seuraa tilannetta Suomessa ja muualla maailmassa yhdessä paikallisten ja kansainvälisten terveysviranomaisten kanssa.

