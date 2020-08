Koulut alkavat – lasten koulutien turvaaminen on kaikkien tehtävä

Poliisi on näkyvästi läsnä ensimmäisellä kouluviikolla.

Poliisi on näkyvästi läsnä koulureittien varrella jo ennalta, jotta tielläliikkujat havahtuvat koululaisten palaavan liikenteeseen sankoin joukoin.

Vaaratilanteita luovat liian suuri tilannenopeus sekä ylimääräinen tekeminen ajon aikana kuten älypuhelimen käyttö. Lisäksi pienet koululaiset eivät näy autoilijoille yhtä kaukaa kuin aikuiset. Lapset saattavat myös tehdä äkkinäisiä ratkaisuja, kuten sännätä yllättäen tielle kavereiden perässä. Valvontaa kohdistetaan myös kevyen liikenteen käyttäytymiseen.

– Lapsille ja muille jalankulkijoille tulee antaa esteetön kulku suojatiellä. Lisäksi pitää pysähtyä, kun viereisellä kaistalla oleva ajoneuvo pysähtyy suojatien eteen. Ajoneuvon kuljettajilta vaaditaan erityistä tarkkuutta ja ennakointia siten, että ehtii reagoimaan yllättäviinkin tilanteisiin, neuvoo vanhempi konstaapeli Sami Silventoinen Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi kehottaa vanhempia tai muita läheisiä harjoittelemaan turvallista koulumatkaa yhdessä lasten kanssa. Reittiä suunnitellessa on hyvä huomioida, että suojatie, varsinkin valo-ohjattu, on turvallisin paikka ylittää tie. Jos vaihtoehtona on alikulkutunneli, kannattaa käyttää sitä.

Suurimmat vaaranpaikat lasten koulumatkalla ovat suomalaisten mielestä tienylitykset ilman suojatietä sekä maantiet, joilla ei ole kevyen liikenteen väylää.

Alle puolet autoilijoista aikoo ajaa tavallista varovammin

Vain 43 prosenttia autoilijoista aikoo koulujen alkaessa muuttaa ajokäyttäytymistään muun muassa ajamalla tarkkaavaisemmin suojateiden kohdalla tai hidastamalla vauhtia koulujen läheisyydessä. Asia käy ilmi Ifin kyselytutkimuksesta.

– Ekaluokkalaisten lisäksi liikenteessä toimiminen voi olla tänä syksynä monelle isommallekin koululaiselle tavallista vieraampaa, kun kevät meni pitkälti kotona etäkoulussa. Liikenteessä käyttäytymistä kannattaa käydä jokaisessa kodissa huolella läpi. Autoilijoilta vaaditaan nyt erityistä tarkkaavaisuutta etenkin tienylityspaikoissa ja koulujen lähettyvillä, muistuttaa Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

Kyselytutkimuksesta ilmenee, että tärkeimmät keinot varmistaa lasten turvallinen koulumatka ovat suomalaisten mielestä vanhempien näyttämä esimerkki, kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen lisääminen sekä heijastimien ja erottuvien värien käyttö. Erityisesti heijastimien ja erottuvien värien käyttäminen koetaan nyt selvästi aikaisempaa tärkeämmäksi.