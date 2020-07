Latvialaismies salakuljetti Suomeen huomattavia määriä subutexia, ekstaasia, amfetamiinia ja kokaiinia

Helsingin poliisilaitos on paljastanut useiden törkeiden huumausainerikosten kokonaisuuden tiiviissä yhteistyössä Tullin rikostorjunnan ja Oulun poliisilaitoksen kanssa.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että latvialainen mies on järjestänyt Suomeen merkittäviä määriä huumausaineita, joita on levitetty ja myyty ainakin pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Suomeen on salakuljetettu ja levitykseen päätynyt jopa 50 000 Subutex-tablettia, vähintään 10 000 ekstaasitablettia, yksitoista kiloa amfetamiinia ja noin kaksi kiloa kokaiinia. Toiminta on alkanut viime syksynä ja jatkunut kuluvan vuoden kevääseen. Viranomaiset ryhtyivät tutkimaan asiaa viime vuoden lopulla.

Helsingin poliisilla on ollut tutkinnan aikana vangittuna ja pidätettynä yhteensä kymmenen henkilöä, joita kaikkia epäillään edelleen rikoksista. Keskeiset epäillyt ovat edelleen vangittuna. Poliisi on takavarikoinut tutkinnan yhteydessä noin 3,8 kiloa amfetamiinia, 800 g kokaiinia, 8 000 ekstaasitablettia, neljä ja puoli kiloa marihuanaa ja 3 000 Subutex-tablettia. Lisäksi poliisi takavarikoi lähes 150 000 euroa käteistä rahaa ja kaksitoista luvatonta käsiasetta sekä muun muassa konepistoolin.

– Tämän huumausaineita levittäneen ryhmän toiminta on ollut suunnitelmallista ja sitä on yritetty huolellisesti piilottaa viranomaisilta. Tästä kertoo muun muassa se, että huumausaine-eriä on säilytetty useissa asunnoissa eri puolilla Helsinkiä. Asunnot on hankittu käyttöön vain huumausaineiden säilyttämistä ja levittämistä varten. Lisäksi ryhmän jäsenet ovat käyttäneet viestinnässään vahvasti suojattuja älypuhelimia ja sovelluksia, joiden hankkiminen ja käyttö on maksanut tuhansia euroja, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkanen Helsingin poliisilaitokselta.

Ryhmän jäsenet ovat toimittaneet Ouluun kolmella eri kerralla Subutex-tabletteja, amfetamiinia ja kokaiinia. Oulun poliisilaitoksen tutkinnassa vangittiin useita henkilöitä ja poliisi takavarikoi muun muassa useita kymmeniä tuhansia euroja käteistä rahaa.

– Erittäin vaarallisia huumausaineita on levitetty ryhmän toimesta lähes kahteensataantuhanteen käyttöannokseen yltävä määrä. Niiden käyttökertojen välittömänä seurauksena on lukematon määrä oheisrikoksia, yleisen turvallisuuden häiriöitä, väkivaltaa ja onnettomuutta. Huumausaineiden jakelijoita ja levittäjiä taas ei liikuta muu kuin mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn tavoittelu, Nikkanen toteaa.

Kokonaisuus siirtyy tällä viikolla syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle Helsingin toimipaikkaan. Asiassa on määrätty syytteen nostamisen määräajaksi 14.8.2020.