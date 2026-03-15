Intialaisen hengellisyyden kulttuurin sijaan nainen joutui tutustumaan intialaismiesten pahamaineiseen joukkoraiskausten kulttuuriin.

Irlannissa asunut latvialainen nainen, Liga Skromane, joutui kokemaan karmean lopun Intiassa matkattuaan maahan hakeakseen joogasta ja meditaatiosta apua traumaperäiseen stressihäiriöönsä.

33-vuotias Skromane oli matkustanut vuonna 2018 Intian Keralaan aikeinaan ottaa osaa joogaretriittiin Ayrvedan parannuskeskukseen, mutta hän katosi ja hänen ruumiinsa löydettiin muutamaa viikkoa myöhemmin paikalliselta mangrovesuolta.

Viranomaisten mukaan nainen oli raiskattu, hänen päänsä leikattu irti ja päätön ruumis ripustettu puuhun roikkumaan.

Skromanen perhe kampanjoi vuosien ajan saadakseen oikeutta tyttärelleen, ja lopulta monta vuotta myöhemmin kaksi paikallista miestä, Umesh ja Udayakumar, tuomittiin loppuiäkseen rikoksesta vankilaan. Toinen miehistä oli toiminut turistioppaana ja houkutellut Skromanen polttamaan kannabista ennen vahvojen rauhoittavien lääkkeiden käyttämistä apuna raiskaukseen.

Ankarista seksirikostuomioista huolimatta Intiassa vallitsee kansainvälisestikin tunnettu erittäin pahamaineinen joukkoraiskausten kulttuuri. Suomen nykyinen hallitus silti pyrkii pääministeri Petteri Orpon johdolla saamaan kyseisestä maasta valtavia määriä intialaismiehiä työvoimaksi Suomeen.

