Laura Huhtasaari ja avustaja Kotro valittivat EU-elvytysrahastosta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valituksessa vaaditaan valtioneuvoston EU-elvytysrahastoa koskevan päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa.

Euroopan parlamentin jäsen Laura Huhtasaari ja EU-parlamenttiavustaja Olli Kotro ovat jättäneet valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston 28.1.2021 tekemästä päätöksestä (HE 260/2020 vp), jossa esitetään eduskunnalle EU-elvytysrahaston hyväksymistä.

Valituksessa todetaan, että päätös rikkoo useilta osin Sopimusta Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) eikä se ota huomioon eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemiä kriittisiä huomioita asiasta.

Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu, suullista käsittelyä sekä esitetään ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan unionin tuomioistuimelta.

– Elvytysrahastoratkaisu on kymmenien vuosien päähän vaikuttava asia, josta on esitetty monia epäilyjä liittyen sen oikeusperustaan. Asia koskee suoraan Suomen suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Katson, että tämä yhteiskunnallisesti merkittävä asia on punnittava oikeudessa, toteaa Huhtasaari.

Asioissa, joissa korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan, käsittelyaika on keskimäärin vuoden. Lain mukaan tietyt asiat on käsiteltävä kiireellisenä.