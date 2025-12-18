Lausuntopyyntö: Hallitus haluaa estää sosiaaliturvan väärinkäytöksiä uusilla keinoilla

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 17. joulukuuta 2025 tiedotteen, jossa se pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä sosiaaliturvan väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Lausuntoja voi antaa 28. tammikuuta 2026 saakka.

Ministeriön mukaan tavoitteena on vähentää tahallisia väärinkäytöksiä, virheellisiä maksuja sekä tehostaa Kelan tiedonvaihtoa. Sosiaaliturvan väärinkäytöksellä tarkoitetaan tarkoituksellista toimintaa, jolla henkilö pyrkii saamaan etuuksia, joihin hänellä ei ole oikeutta. Esimerkkejä ovat tilitietojen ja laskujen väärentäminen tai todellisen asuinpaikan salaaminen. Vuonna 2024 tutkintapyyntöön johtaneiden väärinkäytösten arvo oli noin 4,3 miljoonaa euroa.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen painotti tiedotteessa: ”Väärinkäytökset lisäävät etuusmenoja, kuormittavat viranomaisia ja vähentävät kansalaisten luottamusta sosiaaliturvajärjestelmään. On kestämätöntä, että esimerkiksi tiliotteita väärentämällä tai vääriä osoitetietoja antamalla huijataan Kelalta etuuksia ja hyväksikäytetään heikoimpien turvaksi tarkoitettua etuusjärjestelmää. Väärinkäytösten ehkäisemisellä on mahdollisuus säästää ainakin viisi miljoonaa ja mahdollisesti enemmänkin, sillä kyse on piilorikollisuudesta.”

Virheelliset maksut ja takaisinperintä

Etuuksia voidaan maksaa virheellisesti myös muista syistä kuin väärinkäytöksistä, esimerkiksi viranomaisen toiminnan tai puutteellisten tietojen vuoksi. Virheellisten maksujen vähentäminen on tärkeää, sillä niitä ei aina saada perittyä takaisin. Vuonna 2024 takaisin perittiin noin 110 miljoonaa euroa.

Lakimuutoksia ja uusia valtuuksia

Esityksessä ehdotetaan muutoksia useisiin lakeihin, muun muassa toimeentulotuesta annettuun lakiin, yleiseen asumistukeen, eläkkeensaajan asumistukeen, pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevaan lakiin sekä sairausvakuutuslakiin.

Keskeiset uudistukset:

Kelan tiedonsaanti pankkitileistä: Asiakkaan luvalla Kela voisi jatkossa saada tiedot suoraan pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä. Tämä estäisi tilien salaamisen ja lisäisi tietoturvaa.

Asiakkaan luvalla Kela voisi jatkossa saada tiedot suoraan pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä. Tämä estäisi tilien salaamisen ja lisäisi tietoturvaa. Asiakkaan valinnanvapaus: Hakija voisi edelleen toimittaa tiliotteet itse, mutta sähköinen kysely helpottaisi asiointia ja nopeuttaisi käsittelyä.

Hakija voisi edelleen toimittaa tiliotteet itse, mutta sähköinen kysely helpottaisi asiointia ja nopeuttaisi käsittelyä. Toimeentulotuen laskujen tarkistus: Käsittelijällä olisi oikeus pyytää tietoja suoraan laskuttajalta väärinkäytösepäilyissä.

Käsittelijällä olisi oikeus pyytää tietoja suoraan laskuttajalta väärinkäytösepäilyissä. Kela-taksien väärinkäytön estäminen: Kelalle annettaisiin oikeus luovuttaa tietoja tilausvälityskeskukselle. Toistuvasti väärinkäyttävien suorakorvausoikeutta rajoitettaisiin.

Kelalle annettaisiin oikeus luovuttaa tietoja tilausvälityskeskukselle. Toistuvasti väärinkäyttävien suorakorvausoikeutta rajoitettaisiin. Osoitetietojen tarkennus: Hakijan velvollisuutta antaa todenmukainen ja ajantasainen tieto asuin- ja oleskeluosoitteesta täsmennettäisiin.

Hakijan velvollisuutta antaa todenmukainen ja ajantasainen tieto asuin- ja oleskeluosoitteesta täsmennettäisiin. Lääkärinlausuntojen tiedonsaanti: Kela voisi jatkossa saada lausunnot sujuvammin Kannan kysely- ja välityspalvelun kautta, mikä tehostaisi toimeenpanoa.

Hallitusohjelman mukainen linjaus

Esitysluonnos perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jossa linjataan Kelan tukien tietojenvaihdon tehostamisesta väärinkäytösten estämiseksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä petos- ja väärennysrikoksia, helpottaa asiointia, nopeuttaa käsittelyä ja parantaa tietoturvaa. Uudistuksella tavoitellaan noin viiden miljoonan euron vuosittaisia säästöjä julkiselle taloudelle.

Voimaantulo ja lausuntokierros

Lakien on tarkoitus tulla pääosin voimaan 1. maaliskuuta 2027. Toimeentulotuen ilmoitusvelvollisuutta ja Kelan tiedonsaantioikeutta koskevat muutokset sekä Kela-taksien väärinkäyttöön liittyvät rajoitukset astuisivat voimaan 1. syyskuuta 2027.

Lausuntoja voi antaa 28. tammikuuta 2026 saakka. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen verkkosivuilla.

