Lauttasaaren pyöräliikkeen tulipalosta epäilty vangittu, toistakin epäiltyä esitetään vangittavaksi

Helsingin poliisilaitos jatkaa Lauttasaaressa tapahtuneen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee, että vuonna 2008 ja 2009 syntyneet miehet sytyttivät kiinteistön palamaan tahallisesti. Molemmat epäillyt ovat alaikäisiä, toinen epäillyistä on Suomen ja toinen Irakin kansalainen.
Vuonna 2008 syntynyt mies otettiin kiinni tiistaiaamuna 3. maaliskuuta ja toinen epäilty myöhemmin samana iltana.
Ensimmäinen kiinniotettu on vangittu tänään todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tuhotyöstä.
Toista epäiltyä, vuonna 2009 syntynyttä miestä, esitetään vangittavaksi perjantaina 6. maaliskuuta. Myös häntä epäillään törkeästä tuhotyöstä.
Ei viitteitä yhteydestä avustustoimintaan
Poliisi selvittää esitutkinnassa muun muassa sitä, kuinka palo on sytytetty ja mistä syystä. Esitutkinnan turvaamisen vuoksi asiaa ei toistaiseksi voi avata tämän tarkemmin. Poliisi tiedottaa asiasta lisää, kun se on mahdollista.
Poliisin tiedossa on, että tulipalo on herättänyt keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Keskustelualustoilla on pohdittu, onko palolla yhteys liikkeenomistajan harjoittamaan avustustoimintaan Ukrainassa.
– Tällä hetkellä tutkinnassa ei ole viitteitä siitä, että asioilla olisi yhteyttä toisiinsa. Kaikki tutkintalinjat ovat kuitenkin edelleen avoinna, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Masi Puolakka sanoo.
Poliisi ja pelastuslaitos saivat ilmoituksen Lauttasaaressa syttyneestä tulipalosta 3. maaliskuuta, puoli kahden aikaan yöllä. Palo aiheutti merkittäviä omaisuusvahinkoja. Lisäksi toinen epäillyistä loukkaantui palossa.