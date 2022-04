Le Pen kehotti äänestäjiä viimeisessä kampanjatilaisuudessa valitsemaan ”Macronin tai Ranskan”

Oikeistolainen ehdokas Marine Le Pen kehotti äänestäjiä valitsemaan ”Macronin tai Ranskan” pitäessään torstaina viimeisen kampanjatilaisuutensa pohjoisessa Arrasin kaupungissa. Hän toivoi voivansa horjuttaa epävarmoja äänestäjiä ennen sunnuntain viimeistä presidentinvaaliäänestystä.

Rassemblement National -puolueen (Kansallinen liittouma) johtaja haastoi presidentti Emmanuel Macronia kiihkeässä puheessaan kannattajille ja nosti esiin taistelutahtonsa.

Le Pen arvosteli vastustajansa ”rajatonta ylimielisyyttä” väittelyn aikana, jossa Macronin uskottiin yleisesti ottaen voittaneen. Hän esitti itsensä ”presidenttinä, joka kunnioittaa ranskalaisia, ja vastakohtana nykyisen presidentin, joka ei pidä heistä”.

”Presidentin ei pitäisi käyttäytyä noin”, Le Pen sanoi Macronin käytöksestä televisioväittelyn aikana. ”Mutta olemmeko todella yllättyneitä? Hänen eilisiltainen halveksuntansa heijasteli sitä, millä hän on kohdellut Ranskan kansaa viimeisten viiden vuoden aikana.”

Kolmatta kertaa Elysée-palatsiin pyrkivä Le Pen toivoo, että hänestä tulisi nyky-Ranskan ensimmäinen oikeistolainen johtaja ja ensimmäinen naispresidentti.

Vaalien panokset ovat valtavat, sillä kyseessä on samojen kahden ehdokkaan välinen revanssi vuodelta 2017. Macron voitti tuon aikaisemman kamppailun, mutta tällä kertaa marginaali on kapeampi.

Le Penin voitto aiheuttaisi järistyksiä koko Euroopan unionissa. Hän on luvannut uudistaa Euroopan unionia radikaalisti, jos hän pääsee valtaan, ja muuttaa sen ”kansakuntien liitoksi”.

Le Penin pohjoisen ydinalueen Arrasissa pitämässään tilaisuudessa hän pyrki pitämään sunnuntain vaaleja kansanäänestyksenä Macronista ja kehotti äänestäjiä valitsemaan ”Macronin ja Ranskan välillä”.

”On selvää, että valintanne on Ranska”, hän sanoi innokkaalle kannattajajoukolle ja vaati Macronin vastaista rintamaa vastustamaan valtavirtapuolueiden ”tasavaltalaisrintamaa”, joka on perinteisesti toiminut linnakkeena, joka pitää oikeiston poissa vallasta.

”Estääkseen (Macronin) ei voi pidättyä äänestämästä, vaan on äänestettävä”, hän lisäsi. ”Teidän on äänestettävä ainoaa rintamaa, joka on aidosti tasavaltalainen, Macronin vastaista rintamaa.”

Macron vältteli virkakautensa tarkastelua televisioväittelyssä

Le Pen on koko kampanjan ajan pyrkinyt antamaan itsestään pätevän ja rauhallisen kuvan. Hän on lieventänyt retoriikkaansa ja ärhäkkyyttään ”presidentillisemmän” esiintymisen suuntaan.

Maahanmuuttajavastainen ehdokas on viettänyt viimeiset viisi vuotta yrittäen pyyhkiä pois muistoja Macronin kanssa vuonna 2017 käymästään epäonnistuneesta televisioväittelystä, jonka jopa hän itse on myöntänyt epäonnistuneeksi.

Hän halusi kuitenkin keskiviikkona pitkälti hälventää epäilyjä sopivuudestaan tehtävään, kun taas Macron keskittyi hänen Venäjä-suhteisiinsa ja suunnitelmiinsa kieltää musliminaisten päähuivin käyttö julkisesti.

Le Pen torjui nykyisen presidentin syytöksen, jonka mukaan hän olisi Moskovalle velkaa 9 miljoonan euron lainan vuoksi, jonka hän otti tšekkiläis-venäläiseltä pankilta vuonna 2014.

Hän halusi päästä iskemään köyhyyttä ja ostovoimaa koskevissa kysymyksissä, mutta Macron kyseenalaisti toistuvasti hänen käsityksensä talousluvuista.

Le Pen ei onnistunut tarpeeksi saamaan Macronia puolustuskannalle, minkä ansiosta hän saattoi välttää hänen myrskyisän viiden vuoden virkakautensa tarkastelun.

Väittelyn jälkeen Elaben BFM TV:lle tekemän mielipidetutkimuksen mukaan 59 prosenttia katsojista piti Macronia vakuuttavampana, kun taas 39 prosenttia katsoi Le Penin voittaneen.

Euroopan johtajat Macronin tukena

Mielipidemittausten mukaan Macronilla on selkeä, noin 10 prosenttiyksikön etumatka Le Peniin nähden, mutta liittolaiset varoittavat, että tilanne ei ole vielä selvä, koska äänestäjien määrä on suuri.

Molemmat kilpailijat pitävät silmällä vasemmiston äänestäjiä ja erityisesti niitä, jotka tukivat äärivasemmiston ehdokasta Jean-Luc Mélenchonia, joka karsiutui niukasti toiselta vaalikierrokselta.

Mélenchon on kehottanut kannattajiaan olemaan antamatta Le Penille ”yhtään ääntä”, mutta hän on pidättäytynyt tukemasta avoimesti Macronia. Hänen puolueensa jäsenten sisäinen kuuleminen osoitti, että enemmistö aikoo äänestää tyhjää tai antaa tyhjän äänestyslipun protestina.

Macron vieraili torstaina Pariisin ulkopuolella sijaitsevalla Seine-Saint-Denisin alueella, jossa on alhainen tulotaso. Hän toivoi saavansa äänestäjät puolelleen, jotka tukivat Mélenchonia ensimmäisellä kierroksella ylivoimaisesti.

Macron sai tukea muilta eurooppalaisilta johtajilta – Saksan liittokansleri Olaf Scholzilta, Espanjan pääministeriltä Pedro Sánchezilta ja Portugalin pääministeriltä António Costalta – jotka kirjoittivat epätavallisen julkaisun Ranskan vaaleista, joka julkaistiin useissa eurooppalaisissa sanomalehdissä.

”Kyseessä ovat demokraattisen ehdokkaan, joka uskoo, että Ranskan voima laajenee voimakkaassa ja itsenäisessä Euroopan unionissa – ja äärioikeistolaisen ehdokkaan, joka asettuu avoimesti niiden puolelle, jotka hyökkäävät vapauttamme ja demokratiaamme vastaan, ranskalaisiin valistusihanteisiin perustuvia arvoja vastaan, väliset vaalit”, lehdet kirjoittivat mainitsematta Macronia tai Le Peniä nimeltä.

”Eurooppa on aikakausien murroksessa Venäjän Ukrainan hyökkäyksen vuoksi”, kolme keskusta-vasemmistolaista johtajaa lisäsi ja he varoittelivat, että ”populistit ja äärioikeisto” näkevät Putinin ”ideologisena ja poliittisena esikuvana ja toistavat hänen sovinistisia ajatuksiaan”.

Lähde: France24