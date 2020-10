Lehtien jakaminen liian vaarallista Borlängen ”Pikku-Mogadishussa” – yöjakelu lopetettiin

Yöjakelu päätettiin toistaiseksi lopettaa sen jälkeen kun useat henkilöt olivat piirittäneet lehdenjakajan, uhkailleet tätä ja varastaneet jakeluauton.

Borlängessä sijaitsevaa Tjärna Ängar -lähiötä kutsutaan myös Pikku-Mogadishuksi, koska alueella suuri osa asukkaista on somaleja. Vuonna 2018 somaleja oli 36,8 prosenttia alueen asukkaista. 90 prosenttia asukkaista on maahanmuuttajia.

Tjärna Ängarin virallinen asukasluku vuonna 2018 oli 3500, mutta jätteiden tuoton ja vedenkulutuksen perusteella alueella pitäisi asua jopa 10 000 asukkasta. Väestö alueella on nuorta, sillä 83 prosenttia väestöstä on alle 45-vuotiaita ja 54 prosenttia alle 25-vuotiaita.

Alueella rikosluvut ovat korkeita, ja Ruotsin poliisi on luokitellut Tjärna Ängarin herkäksi alueeksi, joita myös no go -alueiksi kutsutaan.

Nyt jopa lehtien jakaminen on osoittautunut maahanmuuttajalähiössä liian vaaralliseksi. Perjantain vastaisena yönä Tjärna Ängarissa hyökättiin lehdenjakajan kimppuun, minkä seurauksena Tidningstjänst AB -jakeluyhtiö lopettaa yövuoron.

– Arvioimme, että alueella lehtien jakaminen ei ole turvallista. Emme voi asettaa työntekijöitämme vaaraan, joten toimimme toistaiseksi näin, yhtiön aluepäällikkö Stefan Åström toteaa.

Lehdenjakaja oli piiritetty ja yksi rikollisista varasti jakeluauton. Kun lehdenjakaja juoksi perään, rikolliset huusivat uhkauksia. Tilanteessa uhkailtiin myös aseella.

Aluepäällikön mukaan näin vakavat iskut eivät ole tavallisia, vaikkakin jakelijoita häiriköidään tämän tästä.

Tjärna Ängarissa jopa jäätelöauto on joutunut muuttamaan reittiään kuljettajien kokeman häiriköinnin vuoksi.

Lähteet Nyheter Idag, Wikipedia.sv.