Leirin tuhopoltolla matkalippu Eurooppaan?

Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen epäili Brysselissä pitämässään puheessa, että leirin polttaminen saattaa olla siirtolaisten uusin keino päästä syvemmälle Eurooppaan.

Reilu viikko sitten Lesboksen saarella sijaitsevalla Morian pakolaisleirillä syttyi raju tulipalo. Moria on Kreikan suurin pakolaisleiri: virallinen kapasiteetti on noin 3000, mutta sinne on ahtautunut noin 13 000 ihmistä. Enemmistö on afgaaneja, mutta asukkaita on myös muun muassa Irakista, Pakistanista ja Syyriasta.

Europarlamentissa keskusteltiin Morian leirin tilanteesta tänään.

-Morian leirin asukkaat sytyttivät ja polttivat oman leirinsä Allahu akbar – huutojen saattelemana. Osa leirin asukkaista yritti myös estää palomiesten työtä. Palkkioksi tuhopolttajat voivat saada matkalipun Eurooppaan. Tämä lienee uusin keino tehdä väkivaltainen maihinnousu mantereellemme, epäili Teuvo Hakkarainen.

Hän puhui myös Välimerellä edelleen purjehtivista eri avustusjärjestöjen laivoista.

-Kulisseista huolimatta ne ovat ihmissalakuljettajia. Vaanivat Libyan rannikon edustalla ja nostavat kumiveneseilaajat laivaan. Miksi heidät rahdataan Eurooppaan? Oikea osoite on palauttaa lähimmälle rannikolle eli Libyaan.

Puheensa lopuksi Hakkarainen penäsi päättäjiltä tervettä järkeä.

-Voi kun näkisi vielä sen päivän, että Euroopan päättäjät tulevat järkiinsä ja rajat suljetaan kansainvaelluksilta. Uskotteko oikeasti, että tulijat loppuvat vastaanottamalla?

Tällä hetkellä useita turvapaikanhakijoita on pidätetty epäiltyinä tuhopoltosta.