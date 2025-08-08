Eurooppa Politiikka

Lentoyhtiö pyysi anteeksi, kun kosher-ateriat oli varustettu merkinnällä ”Vapaa Palestiina”

8.8.2025 07:08
Kommentti
Nina Metsälä
337 Katselukertoja
Kuvat: kuvakaappaus X ja Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 / MarcelX42

Argentiinan johtava juutalaisryhmä on tuominnut tapauksen ”vakavana antisemitistisenä tekona”.

Espanjalainen lentoyhtiö Iberia kertoi tiistaina aloittaneensa tutkinnan sen jälkeen, kun kosher-ateriaa pyytänyt matkustaja sai ruokalautasen, jonka pakkauksessa luki ”Vapaa Palestiina”.

Argentiinan juutalaisyhteisön kattojärjestön DAIA:n mukaan useat muutkin Buenos Airesista Madridiin matkanneet juutalaiset matkustajat saivat ateriatarjottimia, joihin oli merkitty kirjaimet ”FP” eli ”Free Palestine”. He kutsuivat sitä ”vakavaksi antisemitistiseksi teoksi”.

”Tuomitsemme jyrkästi tämän syrjivän teon ja olemme ottaneet yhteyttä lentoyhtiön viranomaisiin vaatiaksemme selityksiä ja välittömiä rangaistustoimia”, ryhmä sanoi X:ssä julkaistussa viestissä.

Julkaisuun sisältyi kuva, jossa oli ateriatarjotin ja johon oli käsin kirjoitettu valkoinen tarraetiketti mustalla tekstillä: ”Free Palestine”.

”Iberian miehistö dokumentoi tapauksen ja ryhtyi toimiin auttaakseen asianosaisia uhreja. Kapteeni lähestyi heitä henkilökohtaisesti pyytääkseen anteeksi lentoyhtiön puolesta”, lausunnossa sanottiin.

Lentoyhtiö ilmoitti tekevänsä sisäistä tutkimusta ja työskentelevänsä catering-palvelujen tarjoajiensa kanssa selvittääkseen, miten tarrat ovat päätyneet ruoka-aterioihin.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta:
New York pakottaa kymmeniä tuhansia yläasteikäisiä holokaustimuseoon ehkäistäkseen antisemitismiä
Budapestissä pidätettiin ulkomaalaisia Unkarin ja Israelin lippujen repimisestä ja niiden heittämisestä Tonavan jokeen
Johtava rabbi kehottaa nuoria juutalaisia pakenemaan Ranskasta kansallismielisyyden noustessa
Puolalainen europarlamentaarikko Braun kutsuu Auschwitzin kaasukammioita ”väärennökseksi” – pääministeri Tusk vaatii poliisia ryhtymään toimiin
Bradley Cooperin nenäproteesin käyttämistä Leonard Bernsteinin roolissa pidetään antisemitistisenä
Polvistumisen jälkeen Israel lakkaa kohtelemasta ruotsidemokraatteja ”natsipuolueena”
Tilaa
Ilmoita
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Taiwaz Vaeltaja

Anteeksi anteeksi anteeksi anteeksi.

***matelua voimakkaampien edessä****

Kumartelua suuntaan jos toiseen.

Anteeksi vielä kerran ja oy vey, jutikat!

EIhän tämä riitä: kiitos että m*rhaatte ja korruptoitte kaiken mihin koskette!

0
Tagit

Uusimmat uutiset