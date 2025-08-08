Lentoyhtiö pyysi anteeksi, kun kosher-ateriat oli varustettu merkinnällä ”Vapaa Palestiina”

Argentiinan johtava juutalaisryhmä on tuominnut tapauksen ”vakavana antisemitistisenä tekona”.

Espanjalainen lentoyhtiö Iberia kertoi tiistaina aloittaneensa tutkinnan sen jälkeen, kun kosher-ateriaa pyytänyt matkustaja sai ruokalautasen, jonka pakkauksessa luki ”Vapaa Palestiina”.

Argentiinan juutalaisyhteisön kattojärjestön DAIA:n mukaan useat muutkin Buenos Airesista Madridiin matkanneet juutalaiset matkustajat saivat ateriatarjottimia, joihin oli merkitty kirjaimet ”FP” eli ”Free Palestine”. He kutsuivat sitä ”vakavaksi antisemitistiseksi teoksi”.

”Tuomitsemme jyrkästi tämän syrjivän teon ja olemme ottaneet yhteyttä lentoyhtiön viranomaisiin vaatiaksemme selityksiä ja välittömiä rangaistustoimia”, ryhmä sanoi X:ssä julkaistussa viestissä.

Grave acto de antisemitismo en vuelo de @Iberia denunciado en la DAIA



En el vuelo IB0102 Buenos Aires–Madrid, el pasajero Salvador Auday recibió su bandeja de comida kosher con la leyenda “Free Palestine”. Otros pasajeros judíos también recibieron bandejas con las iniciales… pic.twitter.com/2srkgOGIQU — DAIA (@DAIAArgentina) August 4, 2025

Julkaisuun sisältyi kuva, jossa oli ateriatarjotin ja johon oli käsin kirjoitettu valkoinen tarraetiketti mustalla tekstillä: ”Free Palestine”.

”Iberian miehistö dokumentoi tapauksen ja ryhtyi toimiin auttaakseen asianosaisia uhreja. Kapteeni lähestyi heitä henkilökohtaisesti pyytääkseen anteeksi lentoyhtiön puolesta”, lausunnossa sanottiin.

Lentoyhtiö ilmoitti tekevänsä sisäistä tutkimusta ja työskentelevänsä catering-palvelujen tarjoajiensa kanssa selvittääkseen, miten tarrat ovat päätyneet ruoka-aterioihin.

Iberia flight #0102 Buenos Aires to Madrid – Jewish passenger’s kosher meal was vandalized with “Free Palestin”. Others had their meals marked “FP”. Your flight staff needs to be investigated and properly dealt with @Iberia @Iberia_en – this 1939 Nazi behavior will not be… pic.twitter.com/A25bT04PpI — StopAntisemitism (@StopAntisemites) August 5, 2025

