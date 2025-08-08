Lentoyhtiö pyysi anteeksi, kun kosher-ateriat oli varustettu merkinnällä ”Vapaa Palestiina”

Argentiinan johtava juutalaisryhmä on tuominnut tapauksen ”vakavana antisemitistisenä tekona”.
Espanjalainen lentoyhtiö Iberia kertoi tiistaina aloittaneensa tutkinnan sen jälkeen, kun kosher-ateriaa pyytänyt matkustaja sai ruokalautasen, jonka pakkauksessa luki ”Vapaa Palestiina”.
Argentiinan juutalaisyhteisön kattojärjestön DAIA:n mukaan useat muutkin Buenos Airesista Madridiin matkanneet juutalaiset matkustajat saivat ateriatarjottimia, joihin oli merkitty kirjaimet ”FP” eli ”Free Palestine”. He kutsuivat sitä ”vakavaksi antisemitistiseksi teoksi”.
”Tuomitsemme jyrkästi tämän syrjivän teon ja olemme ottaneet yhteyttä lentoyhtiön viranomaisiin vaatiaksemme selityksiä ja välittömiä rangaistustoimia”, ryhmä sanoi X:ssä julkaistussa viestissä.
Julkaisuun sisältyi kuva, jossa oli ateriatarjotin ja johon oli käsin kirjoitettu valkoinen tarraetiketti mustalla tekstillä: ”Free Palestine”.
”Iberian miehistö dokumentoi tapauksen ja ryhtyi toimiin auttaakseen asianosaisia uhreja. Kapteeni lähestyi heitä henkilökohtaisesti pyytääkseen anteeksi lentoyhtiön puolesta”, lausunnossa sanottiin.
Lentoyhtiö ilmoitti tekevänsä sisäistä tutkimusta ja työskentelevänsä catering-palvelujen tarjoajiensa kanssa selvittääkseen, miten tarrat ovat päätyneet ruoka-aterioihin.
Lähde: European Conservative
