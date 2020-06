Lesbos-saaren asukas laittomien siirtolaisten tuhoamasta oliivipuutarhasta: ”Pitäisi vuokrata maat kansalaisjärjestöille”

Laittomat siirtolaiset polttivat oliivipuutarhan Lesbos-saarella.

Tuhopoltto tapahtui hieman yli viikko sitten lauantaina Moriassa Lesbos-saarella, pahamaineisen Morian siirtolaisleirin lähettyvillä.

– Oliivit, nyt muukalaisten tuhopolttamat, istutettiin muutama vuosi sitten, sanoo Makis Pavlellis, paikallinen asukas joka dokumentoi laittomien siirtolaisten aikaansaamia tuhoja saarella.

– Mitä maanviljely voi nyt tarjota? Pitäisi vuokrata maat kansalaisjärjestöille [pakolaisjärjestöille], Pavlellis huomauttaa.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan Aigeian meren saarilla oleilee 36 900 laitonta siirtolaista. Lähes puolet on lähtöisin Afganistanista (49%). Seuraavaksi suurimmat väestöryhmät ovat saapuneet Syyriasta (19% ja Somaliasta (6%). 45 prosenttia kaikista saapuneista on miehiä ja heitä on kaksi kertaa enemmän kuin naisia (22%). 33% saapuneista on ilmoittautunut alaikäisiksi.

Lähde Greek City Times.