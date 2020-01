Lesbos-saaren asukkaat haluavat saarensa takaisin

Vuonna 2015 liikkeelle lähteneen siirtolaisvyöryn alkuaikoina Turkista Kreikkaan saapuneet siirtolaiset laskettiin jatkamaan matkaansa Kreikan mantereelle ja kohti Länsi-Eurooppaa. Vuonna 2016 EU ja Turkki solmivat unionille yli 6 miljardia euroa maksaneen sopimuksen, jonka ehtojen mukaan siirtolaiset eivät pääse Kreikan mantereelle, ennen kuin heidän turvapaikkahakemuksensa on tutkittu ja myönteinen päätös annettu.

Turkin aloitettua syyrialaisten siirtolaisten karkotukset Istanbulista heinäkuussa 2019, Kreikan saaria on kohdannut uusi siirtolaisaalto. Nyt saarilla oleilee jo yli 50 000 siirtolaista. Tilanne on haastava siirtolaisille, mutta erityisesti paikalliselle väestölle, joka haluaa nyt paluuta aikaan ennen siirtolaisvyöryä.

Viikko sitten noin 9000 kreikkalaista kokoontui Lesboksen saarella sijaitsevassa Mytilinin kaupungissa osoittamaan mieltään kestämätöntä tilannetta vastaan. Mielenosoituksen kutsui kokoon kuvernööri Konstantinos Moutzouris.

Massive turnout at the anti migration policy protest in Mytilini, Lesbos. Thousands have followed the call of the local Gouverneur to send a message to the government in Athens. „We want our island back.“ pic.twitter.com/gzz66mSCmU

