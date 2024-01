LGBT-propagandan tsunami on vyörymässä Puolan kouluihin

”Niin oudolta kuin se tuntuukin, että uskonto saatetaan pian poistaa kouluista ja korvata LGBT-opetuksella, saattaa olla juuri sellainen puhdistava hetki, jota tarvitaan”, väittää katolinen kommentaattori Paweł Chmielewski.

Ei kulu päivääkään, ettei joku Tuskin hallituksen ministeristä korostaisi, miten tärkeitä samaa sukupuolta olevat parit ovat, ja uusi hallitus tukee tätä kantaa lukuisilla ehdotuksilla ja poliittisilla muutoksilla.

Esimerkiksi kehitysministeri Krzysztof Hetman on ilmoittanut, että samaa sukupuolta olevat pariskunnat ovat oikeutettuja asuntolainatukeen. Pian Puolaan on tulossa laki saman sukupuolta olevien rekisteröidyistä parisuhteista, jotka toimivat pohjustuksena samaa sukupuolta olevien avioliitolle ja lasten adoptiolle keinohedelmöityksen avulla hoidetuista sijaissynnyttäjistä, jotta Puola saavuttaa EU:n normit näissä keskeisissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Puolan perustuslain mukaan avioliitto solmitaan miehen ja naisen välillä, mutta perustuslaki on nyt poissa muodista Puolassa, ja EU:n toimielimet painostavat Puolaa sopeutumaan linjaansa.

Kouluissa käynnistetään epäilemättä kampanja, jolla lisätään tietoisuutta samaa sukupuolta olevien liittojen ja homoseksin ihanuudesta. Lapset oppivat, että tällaiset liitot ovat täysin normaaleja ja toivottavia, ja kaikkea niihin kohdistuvaa kritiikkiä ja Puolan perustuslain noudattamista koskevia vaatimuksia pidetään laittomina vihapuheina.

Tällä tavoin palataan siihen koulutukseen, jota lapset saivat kommunismin aikana, jolloin heitä indoktrinoitiin niinkin pitkälle, että kohteena oli jopa perheen koti.

Uskonnon poistamista kouluista koskeviin ehdotuksiin liittyy kuitenkin paradoksi, joka voi auttaa hidastamaan tulevaa propagandaa kouluissa.

Piispainkokous tietenkin vastustaa uskonnon poistamista kouluista, mutta he eivät ymmärrä asian ydintä. Puolan nuoret äänestävät tällä hetkellä jaloillaan ja lakkaavat osallistumasta uskonnonopetukseen. Tämä todistaa, että nykyinen malli on tehoton, eikä sitä kannata yrittää puolustaa.

Uskonnonopetuksen palauttaminen kirkkosaleihin viikonloppuisin voisi palauttaa yhteiskunnallisen liikkeen katolisen opetuksen puolesta ja hyödyntää myös sitä, että nuoret kapinoivat auktoriteetteja vastaan ja alkavat siksi torjua LGBT-propagandaa. Näiden opetusohjelmien siirtäminen pois kouluista takaisin kirkkoihin voisi olla myönteinen suuntaus. Myös vanhemmat kapinoivat tulevaa propagandan vyörytystä vastaan ja etsivät lapsilleen muita samanhenkisiä henkilöitä ja vaihtoehtoisia koulutusvaihtoehtoja.

Jo nyt pieniä yksityisiä katolisia kouluja perustetaan ympäri Puolaa; jotkut niistä ovat menestyneet hyvin ja muuttuneet vakavasti otettaviksi laitoksiksi, jotka tarjoavat laadukasta katolista opetusta. Vasemmistolaisen postulaatin toteuttaminen uskonnon ”poistamiseksi” kouluista voi pidemmällä aikavälillä edistää tämän ilmiön leviämistä entisestään.

Lähde: Remix