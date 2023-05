LGBTQ-aktivistit yrittävät kaapata äitienpäivän: ”Kaikilla äideillä ei ole vaginaa”

LGBTQ-aktivistit käyttivät viime äitienpäivänä tilaisuutta jakaa lisää vasemmistolaisia puheenaiheita, joilla edistetään heidän radikaalia agendaansa ja naisten syrjäyttämistä. Jotkut julistivat ylpeinä, että ”kaikilla äideillä ei ole vaginaa”.

”Males in Disguise” Twitter-tili jakaa usein löydöksiä ja meemejä, joissa esitellään vasemmiston radikaalia woke-agendaa, jakoi ilmeisesti LGBTQ Redditistä löytyneen meemin, jossa väitetään, että ”kaikilla äideillä ei ole vaginaa”, ja joka vähättelee äitienpäivää ”vanhempienpäiväksi”.

Eräs biologiselta mieheltä vaikuttava henkilö otti selfien, jonka kuvateksti oli: ”Hyvää äitienpäivää … Transnaiset ovat myös äitejä!”. Henkilö lisäsi kuvateksteihin tunnisteet #TransWomenAreWomen, #transmommabear ja #transmothers.

Toisessa sosiaalisesta mediasta löytyneessä masentavassa videossa hämmentynyt lapsi hyväksyy vaaleanpunahiuksisen isänsä sukupuolen sekavuuden ja pitää häntä ”äitinä”.

”Ei todellakaan ole totta”, lapsi sanoo vastatessaan kommenttiin, jonka mukaan ”mies ei ole äiti”.

”Sinä olet minun äitini. Sinä olet minun äitini”, lapsi sanoi sukupuolestaan sekaisin olevan miehen hymyillessä.

Daughter is brainwashed into thinking her father is her mother. pic.twitter.com/9oaY7RuPut — AlphaFox (@Alphafox78) May 14, 2023

TransKS, joka väittää olevansa Kansasin transsukupuolisten henkilöiden voittoa tavoittelematon järjestö, julkaisi myös ”Hyvää äitienpäivää” -kuvan, jonka taustalla oli transsukupuolisten lipun värit. Se käytti myös hashtagia #transmom:

Toisessa postauksessa on video biologisesta miehestä, joka juhlii ”ensimmäistä äitienpäiväänsä” vanhimman lapsensa kanssa.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun saan juhlia äitienpäivää vanhimman lapseni kanssa, ja sain ensimmäisen äitienpäivälahjani. … Joten vietetään tämä hetki riippumatta siitä, oletko ei-binäärinen tai transnainen, cis nainen – sillä ei ole väliä. Jos kutsut itseäsi äidiksi, malja sinulle. Kippis”, mies sanoi:

Trans women can be moms too. This #trans woman is celebrating her first Mother’s Day. It must be difficult to birth a child with narrow hips. #LiberalsMustGo #motherhood pic.twitter.com/qlrHFN67Cv — Judgy Emoji (@JudgyEmoji) May 14, 2023

Tästä ”Libs of TikTokin” jakamasta videosta tuli myös viraali. Siinä vihreätukkainen biologinen mies valitti lähinnä, ettei kukaan juhli häntä, koska hän ei kuulu isänpäivään, vaan tuntee itsensä äidiksi, vaikka biologinen todellisuus osoittaa muuta.

”Haluan vain aidosti tietää, onko siellä muita ihmisiä, jotka eivät tiedä, kumpaan ryhmään kuuluvat. Oletko äiti vai oletko isä? Missä on vanhempainpäivä? Miksei meillä voi olla vanhempainpäivää?” hän kysyi, ja liittyi näin tehokkaasti yleiseen pyrkimykseen hävittää naiset.

A parent is either a mother or a father. Happy mother’s day! pic.twitter.com/jRXHcjMQWX — Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 14, 2023

Rasmussen Reportsin tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa amerikkalaisista, 56 prosenttia, pitää äitiyttä naisten ”tärkeimpänä tehtävänä”.

With Mother’s Day this Sunday, morpe Americans believe being a mom is an important job. https://t.co/zR4WR9BMsu pic.twitter.com/yogTuf5q3R — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) May 13, 2023

Lähde: Breitbart