Li Anderssonin tukema antifa-ryhmä julistettiin terrorijärjestöksi Yhdysvalloissa

14.11.2025 08:50
Nina Metsälä
Kuvat: Wikimedia Commons / CC BY 4.0 / Ministers / Andersson Li ja kuvakaappaus youtube.

Yhdysvallat julisti torstaina neljä eri Euroopassa toimivaa antifa-ryhmää terroristijärjestöksi. Ryhmät ovat temmeltäneet väkivaltaisia iskujaan EU:n omien viranomaisten suojeluksessa vuosikymmenten ajan, mutta nyt heille tulee laajempaa poliittista painetta.

Yksi ryhmistä on Antifa Ost-ryhmä, joka syyllistyi Budapestissa tunnetuksi tulleisiin vasara-iskuihin vuonna 2023. Ryhmä hyökkäsi takaapäin kansallismielisiksi epäilemiensä henkilöiden kimppuun hakaten näitä vasaroilla reippaan ylivoiman turvin.

Yksi ryhmän suojelijoista on EU-meppinä tällä hetkellä työskentelevä Li Andersson. Vuosi sitten hän osallistui vasarajengin tukitilaisuuteen, joka järjestettiin EU-parlamentin tiloissa. Andersson toimi tapahtuman juontajana, eli hän ei ollut edes pelkkä riviosallistuja.

Terrorijärjestöksi julistaminen tarkoittaa esimerkiksi hankaluuksia yksityishenkilöiden matkustamiselle, henkilökohtaisten tilien avaamiselle, heidän yhteistyökumppaneilleen sekä heitä suojeleville valtioille.

Jarno Tuominen

hurraa!siinäpä vasuri,kulttuuri marxilaiselle EU.lle,tuli nokkaan kunnon paukku.toivotaan tämän leviävän ainakin,joihinkin EU maihin.suomea tämä ei koske,kun suomi on niin tiukasti komission halissa.

10
